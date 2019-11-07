Новый поставщик электроэнергии YASNO планирует повысить качество услуг для 3,5 млн семей

Создание нового поставщика электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO стало новым этапом повышения качества энергетических услуг для 3,5 млн украинских семей в трех регионах Украины. Новые энергоофисы придут на смену центрам обслуживания клиентов в г. Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях. Помимо стандартных услуг поставки электроэнергии YASNO будет предоставлять услуги по оптимизации потребления и сокращению расходов на электричество. Об этом рассказал директор по обслуживанию клиентов YASNO Евгений Бушма. Презентация YASNO состоялась в Киеве 7 ноября.

Первые 5 энергоофисов уже открыты в Киеве, Днипре и Мариуполе. До середины 2020 года их будет уже 65.

"За 10 месяцев текущего года мы проделали большую работу, чтобы повысить качество обслуживания для пользователей электроэнергии. Например, мы более чем в 2 раза снизили время ожидания соединения с оператором колл-центра. Теперь это не более 3 минут", – рассказал Бушма.

По словам топ-менеджера, таких показателей удалось достичь благодаря тому, что более половины клиентов пользуются онлайн-инструментами для передачи показателей и оплаты.

"Понятно, что не во всех регионах показатели одинаково хорошие, но мы стремимся вывести бизнес на один высокий уровень обслуживания клиентов. Мы уже внедрили мобильные приложения в Киеве и Днипре. Более 50% клиентов используют онлайн-сервисы, т.к. большинство операций можно выполнить с помощью личного кабинета на сайте, мобильное приложение, а консультацию получить через Фейсбук, – отмечает Бушма – В дальнейшем мы планируем развивать онлайн-каналы обслуживания, используя чат-ботов и голосовых роботов".

Для тех редких случаев, когда клиенту необходимо обратиться непосредственно в центр обслуживания, также создаются более комфортные условия – уже в новых энергоофисах.

Теперь клиент сможет прийти в энергоофис, где будет электронная очередь и зона экспресс-обслуживания для быстрого решения наиболее типичных вопросов. Также клиенты смогут воспользоваться терминалами самообслуживания, например, для передачи показаний счетчика.

Директор по развитию YASNO Александр Онищенко рассказал, что помимо поставки электроэнергии компания будет предлагать клиентам решения по энергоэффективности и электромобильности.

"Клиенты на нашем сайте и в нашем энергоофисе смогут заказать энергоэффективные наборы для уменьшения расходов на электроэнергию до 50%. А также мы будем предлагать солнечные крыши для производства энергии с возможность зарабатывать на "зеленом тарифе" и системы хранения энергии (ред. - домашние аккумуляторы). Владельцы электромобилей смогут заказать домашнее зарядное устройство и присоединиться к сети зарядных станций YASNO E-mobility, чтобы получать дополнительный доход для семьи или бизнеса", – отметил Онищенко.

Справка: YASNO – новое имя поставщика электроэнергии и энергоэффективных решений для 3,5 млн украинских семей и юридических клиентов в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях. YASNO обеспечивает быстрый и удобный сервис, дистанционное обслуживание и консультации, инновационные товары и услуги для уменьшения затрат на электроэнергию и повышения комфорта.