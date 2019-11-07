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07 ноября 2019, четверг, 13:56 87
Происшествия 2019-11-07T14:00:07+02:00
Українські Новини
Неизвестные в центре Луцка украли скульптуру символа города – Кликуна

Неизвестные в центре Луцка украли скульптуру символа города – Кликуна

кража Кликуна
ГУ НП в Волынской области
ГУ НП в Волынской области

Неизвестные 7 ноября в центре Луцка украли скульптуру символа города – Кликуна. Об этом говорится в сообщении Главного управления национальной полиции в Волынской области, передают Українські Новини.

"Полиция устанавливает обстоятельства кражи луцкого Кликуна", - говорится в сообщении.

Сегодня утром в Луцкий отдела полиции поступило сообщение от руководительницы Управления туризма и продвижения города Луцкого городского совета.

ГУ НП в Волынской областиГУ НП в Волынской области

Чиновник сообщила, что с солнечных часов на Театральной Площади города похищена скульптура луцкого Кликуна, одного из символов областного центра.

Следователи предварительно квалифицируют событие по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.

На месте кражи работала следственно-оперативная группа Луцкого отдела полиции.

По сообщению заявителя, скульптура изготовлена ​​из бронзы.

Полицейские проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению кражи, и привлечение их к уголовной ответственности.

В октябре 2018 воры совершили кражу скульптуры луцкого Кликуна, который находился по улице Леси Украинки в областном центре.

Полицейские Луцкого отдела полиции установили причастность к совершению этого преступления двух 15-летних жителей города.

Следователи объявили им о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 185 Уголовного Украины.

Похищенного Кликуна изъяли и вернули городу.

Следователи завершили досудебное расследование.

Обвинительный акт с материалами производства направлен в суд.

В центре Луцка установили две новые миниатюрные скульптуры Кликунов, которые получили имена Музыка и Зирко.

Автор фигур - львовская скульптор Ника Музычка.

Кликун - один из главных древних символов Луцка.

В эпоху Средневековья кликун сообщал населению самую разнообразную информацию: от чествования полководцев до вызова граждан в суд.

В Луцке же кликуны, кроме того, стояли на ночной страже в замке и постоянно перекликались, а в случае пожара или нападения врагов били тревогу.

Именно этот ритуал обусловил появление местного названия - Кликун.

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