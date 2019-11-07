Ветераны АТО обратились в полицию по поводу повреждения памятника архитектуры в Киеве

Общественная организация (ОО) ветеранов антитеррористической опреации (АТО) "Простите, что живые" обратилась в Национальную полицию Украины с просьбой расследовать обстоятельства повреждения объекта исторического и культурного наследия, расположенного в Киеве по адресу улица Станиславского, 3. Речь идет о так называемом "доходном доме", построенном в 1909 году на месте бывшей усадьбы Меринга.

Об этом сообщила организация информационному агентству Українські Новини.

Как следует из переданного в редакцию официального документа, в нем говорится о признаках преступления, предусмотренных статьями: 298 (уничтожение, разрушение или порча памятников истории или культуры), 356 (самоуправство), 367 (служебная халатность), 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, использование поддельных документов).

"В результате проведенного экспертами нашей организации мониторинга, было установлено, что для того, чтобы оборудовать в подвальном помещении кафе, была сломана опорная стена и повреждена несущая конструкция дома. Следует также отметить, что разрешения на проведение строительных работ по реконструкции данного подвального помещения под заведение общественного питания департамент Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) в городе Киеве не выдавал, и не вводил указанный объект в эксплуатацию", - говорится в обращении.

ОО "Простите, что живые" объединяет лиц, которые непосредственно принимали участие в противодействии сепаратизму и защите независимости нашей страны.

Напомним, ранее информационное агентство Forum, ссылаясь на источник в Киевской прокуратуре , сообщило, что история со зданием на ул. Станиславского, 3 в Киеве "началась с того, что с фасада старинного дома исчезла охранная табличка, а сам дом исчез из реестра объектов исторического наследия Киева".

По словам источника, "обкатанная схема выведения исторических зданий из-под защиты государства позволила одной проектно-строительной банде снести часть опорной стены, оборудовать отдельный вход в подвальное помещение, выбить ниши в капитальных стенах здания, создав неиллюзорную угрозу его обрушения, а также сдать его в эксплуатацию под кафе, с "документами", оформленными по несуществующему адресу - улица Городецкого 12/2/3".