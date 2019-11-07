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07 листопада 2019, четвер, 12:55 25
Події 2019-11-07T16:45:04+02:00
Українські Новини
Біля зупинки в Одесі виявили 6 кг ртуті

Біля зупинки в Одесі виявили 6 кг ртуті

Ртуть, дснс, Зупинка, небезпечні речовини

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій (Держнс) виявили пляшку з 5,6 кг ртуті біля зупинки громадського транспорту в Одесі.

Про це повідомила прес-служба Держнс в Одеській області, передають Українські Новини.

"Прибувши на місце виклику, співробітники відділення радіохімічної та бактеріологічного захисту аварійно-рятувального загону спеціального призначення вилучили ртуть. Остання була у скляній пляшці вагою 5,6 кг", - повідомило відомство.

Ємність з ртуттю знайшли на вул. Маловського, 1 за трамвайною зупинкою.

Як повідомляли Українські Новини, у березні у центрі Львова невідомі розлили кілограм ртуті. Рятувальники механічним способом зібрали близько 1 кг ртуті на площі 46 м. кв., окремими осередками, і обробили поверхню спеціальним розчином.

У вересні у Черкасах рятувальники ліквідували розлив 9 кілограм ртуті на одному з підприємств. Фахівці ДСНС вилучили з місця події ще 5 гумових колб для зберігання промислової ртуті. Це найбільша кількість ртуті, яку одночасно було вилучено на місці події в цьому році.

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