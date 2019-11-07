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  • Из-за импорта электроэнергии из РФ нарушены критерии безопасности украинской энергосистемы, - Саква
07 ноября 2019, четверг, 12:11 778
Экономика 2019-11-07T12:11:01+02:00
Українські Новини
Из-за импорта электроэнергии из РФ нарушены критерии безопасности украинской энергосистемы, - Саква

Из-за импорта электроэнергии из РФ нарушены критерии безопасности украинской энергосистемы, - Саква

Энергетика, ТЭС, Укргидроэнерго, Юрий Саква, Игорь Коломойский, Электрическая энергия, Юнайтед Энерджи

Экспансия электроэнергии из РФ на наш рынок состоялась, есть признаки нарушения критериев безопасности ОЭС Украины. Об этом написал первый заместитель председателя Всеукраинской энергетической ассамблеи Юрий Саква на своей странице в Facebook.

"Новая рыночная реальность. 1. Экспансия электрической энергии из РФ на рынок электрической энергии под рыночными лозунгами, не взирая на все предостережения, состоялась. Это уже факт. 2. Электроэнергия в Украину пошла, а уголь на Луганскую ТЭС - нет. Жжем дорогой газ. Напомню, РФ - единственный источник поставок на Луганку. 3. Признаки нарушения критериев безопасности ОЭС проявились синхронно. Помощь теплой погоды как-то не воспринимается, как основательная. Других нет", - написал Саква.

Он также обратил внимание, что цена на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" снизилась практически до топливной составляющей тепловых электростанций, что делает их работу убыточной.

"Цена на рынке на сутки вперед "обваленная" практически к топливной составляющей тепловых электростанций. Работа убыточная. Зато запуск полноценного рынка вспомогательных услуг постоянно откладывается по разным причинам. Зато ТЭС, Укргидроэнерго перешли в режим "безумного" бесплатного регулирования в ОЭС по командам диспетчера с признаками операционной безопасности. Нет, не бесплатного - они еще сами должны доплатить на балансирующем рынке", - написал Саква.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", который разрешил закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза - с 2,4 млн кВт-час до 4,5 млн кВтч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза - до 12 млн кВт-ч в сутки.

Ранее эксперт Украинского института будущего Андриан Прокоп на своей странице в Facebook сообщил, что в ночь на 5 ноября состоялись рекордные поставки электроэнергии в объединенную энергосистему Украины из Беларуси и России, которые составили 1,216 МВт. При этом впервые ограничили включения мощностей ВИЭ.

Больше новостей о: Энергетика ТЭС Укргидроэнерго Юрий Саква Игорь Коломойский Электрическая энергия Юнайтед Энерджи

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