На рассмотрение Верховной Рады утвердили несуществующий "альтернативный" законопроект об азартных играх, - Кушнирук

На рассмотрение парламента, кроме правительственного законопроекта о регулировании азартных игр, уже утвержден альтернативный законопроект, текста которого еще даже не существует. Об этом сообщил эксперт Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.

"6 ноября закончился последний день подачи альтернативных законопроектов по легализации азартных игр. Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики не стал ждать последнего дня подачи, и решил рекомендовать включение в повестку дня два проекта закона. Однако, в последний день появилось еще несколько. Причем ни по одному изальтернативных законопроектов нет выводов Главного научно-экспертного управления, а также самих текстов законопроектов на сайте парламентан ет. То есть, на рассмотрение согласован несуществующий документ. И это наталкивает на мысль, что в вопросе регулирования азартных игр сейчас проводятся какие-то махинации", - заявил он.

5 и 6 ноября на сайте парламента появился ряд альтернативных законопроектов о регулировании азартны хигр, инициаторами которых стали депутаты от фракции "Слуга Народа": №2285-1 (Олег Марусяк), №2285-2, (Роман Мулик и Вадим Струневич) , №2285-3 (АлександрДубинский) и №2285-4 (Тарас Тарасенко).

"Все альтернативные законопроекты представлены исключительно депутатами фракции "СлугаНарода". Это свидетельствует о том, что депутаты других фракций не поддерживают идею легализации азартных игр, а внутри фракции "Слуга народа" нет согласия относительно того, как она должна проходить", - отметил Кушнирук.

Законопроект №2285-1 Олега Марусяка, как следует из информации на сайте парламента, уже рекомендован к рассмотрению Верховной Радой профильным Комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, хотя ни заключения Главного научно-экспертного управления, ни текста законопроекта еще нет. Так же нет текстов и выводов относительно других альтернативных законопроектов.

Эксперт также напомнил, что после утверждения законопроекта Кабмином, он еще 2 недели был недоступен для публичного ознакомления, а зарегистрированный в Верховной Раде проект закона неделю не был доступен для скачивания, что также свидетельствует о попытках максимально избегать публичности его разработчиками и инициаторами.

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады раскритиковало проект закона №2285 о регулировании азартных игр, разработанный Кабмином, и рекомендовало направить его на доработку. Об этом говорится в заключении, опубликованном на официальном сайте ВР 29 октября 2019года. В документе отмечалось, чтоизложенные в законе положения противоречат ряду действующих законодательных актов.

Однако, 6 ноября на сайте парламента появилось заключение профильного Комитета по этому проекту закона: "Рекомендовать Верховной Раде Украины включить проект Закона Украины "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр" в повестку дня второй сессии Верховной Рады Украины девятого созыва". С полным текстом заключения также ознакомиться нельзя, поскольку он отсутствует на сайте Верховной Рады

Как сообщалось, в конце октября2019 годазаконопроект о легализации азартных игр из финансового комитета Верховной Рады передали в Комитет по вопросам экономического развития. Затем законопроект вернули обратнов Комитет по вопросам финансов.

Ранее журналист издания "Наші гроші" Юрий Николов заявил, что законопроект Кабинета министров производит впечатление, будто его писали несколько бизнес-группировок. В частности, в нем очень ощутимо влияние букмекеров.