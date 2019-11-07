Платформа Бойко требует провести референдум перед открытием рынка земли

"Принятие Закона о продаже земли станет преступлением перед народом Украины!". Об этом говорится в заявлении Оппозиционной платформы - За життя, распространенном порталом zagittya.com.ua.

"По всей стране граждане Украины протестуют против планов власти разрешить продажу земли. Митинги и акции протеста постоянно идут под станами парламента. Во всех областях Украины аграрии, фермеры, крестьяне-собственники земельных наделов заявляют об угрозе рейдерских захватов своего бизнеса и боятся потери своих земельных паев. Жители украинских городов требуют обеспечить их законное право на земельный надел до открытия рынка земли. Весь украинский народ протестует против планов передачи контроля над украинской землей иностранцам и требует от власти референдума по земельному вопросу.

Но, вопреки протестам общества и не считаясь с позицией собственных граждан власть методично продавливает решение о продаже земли. Закон о продаже земли, который был конспиративно рассмотрен на тайном заседании комитета, монобольшинство планирует принять уже на следующей неделе.

Оппозиционная платформа - За життя заявляет: принятие любого закона, разрешающего продажу земли без одобрения украинского народа – носителя суверенитета и единственного источника власти в Украине, станет преступлением!

Мы требуем от власти прислушаться к справедливым требованиям украинских граждан и отказаться от своих преступных замыслов. Ни один новый транш международных кредиторов не спасет вас от волны народного негодования.

Мы обращаемся к представителям так называемого монобольшинства с призывом не выполнять преступные распоряжения. Вы объявили себя "слугами народа", но этим голосованием вы покажете кому служите на самом деле.

Оппозиционная платформа - За життя сделает всё, чтобы не допустить принятия закона о продаже земли без одобрения общества. Всеми законными методами мы будем добиваться защиты прав украинских граждан на землю.

Продажа земли только после референдума — это принципиальная позиция нашей партии и жесткое требование украинского народа! Мы защитим украинскую землю!", - говорится в тексте заявления ОПЗЖ.