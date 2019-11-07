"Роттердам+" позволил сэкономить бюджетные средства, - адвокат

Введение формулы "Роттердам+" позволило стране сэкономить бюджетные средства, так как позволил уменьшить бюджетные дотации государственным шахтам и установил справедливую рыночную цену на электроэнергию для крупных промпотребителей. Об этом заявила адвокат Ирина Одинец в эфире 112 канала.



Адвокат напомнила, что по формуле "Роттердам +" устанавливались цены на электроэнергию исключительно для промышленных потребителей. И отметила, что от ее внедрения потеряли только неэффективные энергозатратные предприятия, ведь государство перестало дотировать стоимость тока для них (в т.ч. благодаря учету в тарифе на электроэнергию реальной цены угля), и компании вынуждены были платить за него рыночную цену.



"Поскольку все-таки, если мы говорим о том, что цена у государственных или в частных предприятий зависела от цены электроэнергии, а цена электроэнергии была дотированной, то есть, она была ниже, она была стабильно ниже. Если, например, цена дотируемых была 700-800 гривен (цена угля госшахт - ред,), а на самом деле цена себестоимости на шахте была 3700, то эти 3000 ранее покрывались из госбюджета", - пояснила Одинец.



Она отметила, что после введения формульного ценообразования государство смогло сэкономить бюджетные средства еще и потому, поскольку не тратило их на дотацию стоимости тока для крупных промышленных предприятий.



"С введением этой формулы стало понятно, что эта цена не может покрываться из госбюджета. Электроэнергия дороже продавалась, соответственно государственный бюджет меньше тратил на это", - сказала Одинец.



Напомним, ранее экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк назвал дело "Роттердам +" местью Коломойского путем использования неэффективного, некомпетентного, незаконного давления через НАБУ и САП. По его мнению, такие действия олигарха вызваны тем, что в период действия прозрачного рыночного ценообразования он получил прибыль от своих ферросплавных заводов, которые имеют большую энергоемкость.



Председатель Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко заявила ранее, что формула "Роттердам +" позволила Украинский сэкономить до 40 млрд грн., поскольку сдерживала рост тарифов на электроэнергию для населения.