7.11.19 12:00 Пресс-конференция Движения за сохранение упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности #SaveФОП

7 ноября 2019 года, в 12:00 в помещении пресс-центра "Украинские Новости" состоится пресс-конференция Движения за сохранение упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности "#SaveФОП" в связи с силовыми действиями власти и применением слезоточивого газа во время протестных акций предпринимателей под Офисом Президента 4.11.2019г.

4 ноября, во время акций предпринимателей за отмену законов о тотальной фискализацию #128-IX и #129-IX, которые ведут к фактическому уничтожению упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, полиция предприняла силовые действия с применением слезоточивого газа.

Людям пришлось оказывать медицинскую помощь в следствии ожогов лица и гортани различной степени тяжести. Так, предприниматель Маргарита Калион (г. Путивль) вынуждена была обратиться в больницу с тяжелыми повреждениями глаз и гипертоническим кризом вследствие атаки полицейских с использованием слезоточивого газа против пикета по адресу Шелковичная, 20.

Напоминаем, что акции предпринимателей продолжаются с сентября и проходят по всей Украине. Власть отказывается вести конструктивный диалог. Требование ФЛП о встрече с Президентом игнорируется, несмотря на данную Президентом 10 октября обещание провести такую ​​встречу.

Во время акции 4 ноября, в которой приняли участие более 1500 тысяч предпринимателей из 20 городов Украины, лежащие пикеты перед входами в Офис Президента были призваны продемонстрировать, как власть переступив через микробизнес юридически, переступает через них физически. В ответ против акции ненасильственного сопротивления была применена сила.

Впервые со времен Майдана против мирных митингующих, был использован слезоточивый газ. Предприниматели расценивают действия власти, как уже физическое свидетельство войны, направленной на уничтожение малого бизнеса Украины.

В пресс-конференции примут участие предприниматели пострадавшие в ходе столкновения с полицией, правозащитники, представители предпринимательских организаций, входящих в движение "#SaveФОП".

Регистрация по тел. (067) 561 1483 или непосредственно в помещении пресс-центра.

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции: https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal