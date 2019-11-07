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  • Сегодня состоится матч "Копенгаген" – "Динамо": прогнозы и где смотреть
07 ноября 2019, четверг, 09:19 346
Спорт 2019-11-07T09:23:00+02:00
Українські Новини
Сегодня состоится матч "Копенгаген" – "Динамо": прогнозы и где смотреть

Сегодня состоится матч "Копенгаген" – "Динамо": прогнозы и где смотреть

Футбол, Динамо, Лига Европы, Копенгаген, Динамо-Копенгаген
Копенгаген-Динамо. Фото: Футбол 24
Копенгаген-Динамо. Фото: Футбол 24

Сегодня, 7 ноября, в четвертом туре Лиги Европы "Копенгаген" примет киевское "Динамо".

Футбольный матч состоится в Копенгагене на стадион Паркен, начало запланировано на 19:55, пишет "Футбол 24".

Главным арбитром матча будет Тамаш Богнар (Венгрия, 40 лет)

Трансляцию будет вести телеканал "Футбол 1".

В Киеве команды "Копенгаген" и "Динамо" разошлись миром 1:1. Команда Михайличенко продолжает удерживать беспроигрышную серию, которая уже составляет 11 матчей. Динамовцы не имеют права на поражение, ведь дважды сыграли вничью после стартовой победы и теперь рискуют покинуть даже второе место. Копенгаген набрал приличную форму. После серии неудачных матчей в датской Суперлиге команда Сольбаккена выиграла на внутренней арене 4 раза подряд, а также ни в чем не уступила киевлянам на НСК "Олимпийский".

"Копенгаген" – "Динамо": прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Marathon Bet считает фаворитом дуэли датчан. Коэффициент на победу Копенгагена за день до матча составляет 2,56. Если угадать триумф Динамо, то каждая поставленная гривна умножится на 3,02. В ничью верят меньше всего (коэффициент 3,28). Также букмекеры считают, что в Дании не стоит ждать ливня голов. На то, что команды забьют меньше 2,5 мяча, выставили коэффициент 1,64. Если вы угадаете, что будет минимум 3 гола, ставка умножится на 2,4.

Ориентировочные составы на матч

Копенгаген: Юнссон – Бартолец, Папаяннопулос, Нельссон, Овьедо – Стаге, Зека, Фальк Йенсен, Фишер – Сотириу, Сантос

Динамо: Бущан – Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук – Караваев, Шепелев, Цыганков, Вербич - Беседин

Напомним,  ФК "Динамо" (Киев) новым назначил главным тренером Алексея Михайличенко. В 2017 году главным тренером был назначен Александр Николаевич Хацкевич. Контракт с белорусским специалистом был подписан на 2 года.

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