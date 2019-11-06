Львовский горсовет решил выплатить по 1 тыс. гривен пережившим Голодомор 1932-1933

Львовский городской совет решил выплатить по 1 тыс. гривен всем местным жителям, пережившим Голодомор 1932-1933 годов на территории Украины. Об этом говорится в сообщении Львовского городского совета, передают Українські Новини.

"Во Львове выплатят единоразовую материальную помощь людям, которые пережили Голодомор 1932-1933 годов", - сказано в сообщении.

Эту материальную помощь получат 106 человек.

Средства выплатит управление социальной защиты.

Ранее Львов обращался к людям, пережившим в 1932-1933 годах Голодомор, а на данный момент проживающим во Львове, обращаться в отделы социальной защиты для внесения их данных в информационную базу.

Как сообщали Українські Новини, в 2014 году Львовский горсовет решил выплатить по 200 гривен пережившим Голодомор 1932-1933 годов.

В 2006 году Верховная Рада признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

В результате Голодомора 1932-1933 годов, по различным оценкам, погибли от 3 до 7 млн человек.