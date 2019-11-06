подписаться на рассылку
24.5 24.84
27.1 27.65
˟
06 ноября 2019, среда, 20:39 35
Общество 2019-11-06T20:40:16+02:00
Українські Новини
Львовский горсовет решил выплатить по 1 тыс. гривен пережившим Голодомор 1932-1933

Львовский горсовет решил выплатить по 1 тыс. гривен пережившим Голодомор 1932-1933

Голодомор

Львовский городской совет решил выплатить по 1 тыс. гривен всем местным жителям, пережившим Голодомор 1932-1933 годов на территории Украины. Об этом говорится в сообщении Львовского городского совета, передают Українські Новини.

"Во Львове выплатят единоразовую материальную помощь людям, которые пережили Голодомор 1932-1933 годов", - сказано в сообщении.

Эту материальную помощь получат 106 человек.

Средства выплатит управление социальной защиты.

Ранее Львов обращался к людям, пережившим в 1932-1933 годах Голодомор, а на данный момент проживающим во Львове, обращаться в отделы социальной защиты для внесения их данных в информационную базу.

Как сообщали Українські Новини, в 2014 году Львовский горсовет решил выплатить по 200 гривен пережившим Голодомор 1932-1933 годов.

В 2006 году Верховная Рада признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

В результате Голодомора 1932-1933 годов, по различным оценкам, погибли от 3 до 7 млн человек.

Больше новостей о: Голодомор

Архив
Новости
Действия Луценко усилили скептическое отношение Трампа к Украине, - Волкер 21:22
Драка Геруса и Ляшко. Скриншот: Ukranews.com/YouTube
Ляшко устроил драку с Герусом в Борисполе, защищая бизнес Ахметова 21:15
Человек Обамы: американские СМИ назвали имя разведчика, который подал жалобу на разговор Трампа с Зеленским 20:54
Зеленский оконфузился, трижды назвав "Укроборонпром" концертом 20:42
Львовский горсовет решил выплатить по 1 тыс. гривен пережившим Голодомор 1932-1933 20:39
больше новостей
Электроэнергия для населения подорожает: новый глава НКРЭКУ заявил о необходимости поднять тариф 13:30
Пенсионный фонд выплатил субсидии за сентябрь: сколько получили пенсионеры 06:20 Инфографика
Завтра половину страны зальет дождями, но теплая погода не отступит 13:23 Карта
Гривна обвалилась во вторник: официальный курс валют по НБУ 05:55
В Донецкой области десятки тысяч жителей останутся без воды: причины и сроки 22:43
больше новостей
Электроэнергия для населения подорожает: новый глава НКРЭКУ заявил о необходимости поднять тариф 13:30
Депутат Дубинский будет требовать вернуть в бюджет гигантские премии Коболева и других начальников "Нефтегаза" 09:19
ГБР начало расследовать угрозы Федины Зеленскому 10:20 Документ
НАБУ открыло дело против Кличко за возможную госизмену 11:10
7.11.19 14:00 Пресс конференция: "Вертолетное дело": судебные перспективы дела против экс-налоговиков, которое вела военная прокуратура под руководством А.Матиоса 18:04
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok