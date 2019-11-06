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06 ноября 2019, среда, 18:48 476
Недвижимость 2019-11-06T18:56:13+02:00
Українські Новини
Прозрачные реестры и ликвидация ГАСИ - бывший глава ГАСИ Кудрявцев рассказал, как должно идти реформирование о

Прозрачные реестры и ликвидация ГАСИ - бывший глава ГАСИ Кудрявцев рассказал, как должно идти реформирование отрасли

ГАСИ, Алексей Кудрявцев

По мнению Кудрявцева, изменения в строительной сфере уже начались и в ближайшее время их увидят не только участники рынка, но и все граждане, рассказал он в интервью в "Деловой столице".

"Проблема будет решена - я в этом уверен. Надо понимать, что речь идет о могучей отрасли, которая достаточно энергично развивается, движется с определенной скоростью, а следовательно - имеет инерцию. Нельзя одним движением или одним приказом за сутки изменить всю систему. Должен быть тот, кто возьмется лично все это делать. Руководитель, который возьмет на себя ответственность. Относительно ГАСИ - да, я убежден, что для уничтожения там коррупции необходимо этот орган ликвидировать. Но это решение должно быть общее, на уровне высшего руководства государства", - - подчеркнул Алексей Кудрявцев.

Он выразил убеждение, что уже в ближайшее время будет найден оптимальный выход в этом ведомстве. В то же время следует понимать, что коррупция в ГАСИ - это лишь часть всей коррумпированной государственной машины, с которой мы должны были бороться много лет, напомнил Кудрявцев.

"Сейчас ее останавливают - по всем направлениям. Поэтому, убежден, остановят и в системе государственного архитектурного и градостроительства. Кстати, изменения в строительстве уже начались. И места для коррупции там больше не будет!", - надеется он.

Среди важных шагов, которые помогут быстро реформировать отрасль, он назвал, в частности, введение концепции поэтапного контроля на строительстве, диджитализацию рутинных услуг, создание прозрачных реестров новостроек, что особенно важно для инвесторов, и проведения ревизии рынке услуг по экспертизе.

"Сейчас в этой сфере царит определенный хаос. Считаю, что прежде всего следует провести аудит всех организаций, предоставляющих экспертные отчеты. Необходимо также изменить критерии, по которым специалист может получить сертификат эксперта. Этот человек должен нести реальную ответственность за выводы, которые предоставляет. Но это опять-таки дело не одного дня. Стоит провести ревизию всего рынка услуг по экспертизе", - убежден специалист.

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