Норвегия и Британия убрали навигационные карты России касательно вод Украины со своих каталогов

Международные гидрографические организации PRIMAR (Норвегия) и IC-ENC (Великобритания) изъяли российские навигационные карты на воды Украины из своих каталогов.

Об этом сообщает министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

В Мининфраструктуры отмечают, что Россия незаконно реализовывала морские электронные навигационные карты на территорию Украины, тем самым создавая угрозу мореплаванию в Черном и Азовском морях.

"Региональные центры электронных карт Международной гидрографической организации PRIMAR (Норвегия) и IC-ENC (Великобритания) изымают российские карты из своих каталогов для обеспечения безопасности судоходства в Азовском и Черном морях и соблюдения и выполнения резолюции Генассамблеи ООН А/Res/68/262" - сказал Криклий.

Он также отметил, что аннексия Россией Крыма и незаконное строительство моста в Керченском проливе не только нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, но и создают угрозы в обеспечении безопасности судоходства в Азовском и Черном морях.

"Гидрографическая служба Соединенного Королевства (UKHO) является агентством, которое подчиняется правительству Соединенного Королевства и придерживается политического курса, который основывается на курсе ЕС о непризнании контроля России над Крымом. Курс ЕС предусматривает, что государства-члены, международные организации и специализированные агентства не признают никакой изменения статуса Крыма или черноморского портового города Севастополь и воздерживаются от действий или отношений, которые могут толковаться как признание", - цитируют в Мининфраструктуры слова Лоува.

Как сообщали Українські Новини, 4 страны продлили санкции против России вслед за Евросоюзом. Напомним, Украина рассчитывает на поддержку Норвегии в противодействии агрессии России. Также Великобритания согласилась перебросить 800 военных в Норвегию для сдерживания России.