Выравнивание тарифов на электроэнергию для населения повысит конкуренцию и позволит снизить цену, – эксперт

Руководитель аналитического отдела компании Concorde Capital Александр Паращий заявил, что отмена перекрестного субсидирования и выравнивания тарифов на электроэнергию для промышленности и населения улучшит конкуренцию на рынке электроэнергии и позволит в будущем снизить цену на нее.

Об этом сообщило интернет-издание "Обозреватель".

"Это не совсем нормальная ситуация, когда промышленность субсидирует тарифы для населения. Потому что как бы там ни было, в конце концов население все равно платит за это повышенную цену на электроэнергию для промышленности через фактически покупку товаров и услуг. Плюс такое положение дел не стимулирует энергопотребление среди населения", – сказал Паращий.

По его мнению, отмена перекрестного субсидирования приведет к повышению конкуренции на рынке электроэнергии, ведь крупные государственные компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" смогут продавать свою электроэнергию на рынке, а ее себестоимость достаточно низкая.

"Если прямо завтра тарифы для населения будут такие, что покрывать полные затраты на производство, распределение и поставку электроэнергии для населения, то это автоматически будет означать, что у нас будет совсем другая ситуация на оптовом рынке электроэнергии. То есть, сейчас из-за того, что существует это кроссубсидирование, у нас есть специальные обязанности для того же "Энергоатома", который обязан продавать по низким тарифам электроэнергию вне рынка. Если не будет перекрестного субсидирования вообще, то "Энергоатом" будет всю электроэнергию продавать не по регулированным ценам, а на рынке. Мы знаем, что себестоимость электроэнергии "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" достаточно низкая", – пояснил Паращий.

Он считает, что в дальнейшем это будет способствовать снижению цен на ток. "Это точно оживит рынок электроэнергии, повысит на нем конкуренцию, потому что тот же "Энергоатом" будет всю электроэнергию продавать на рынке. Соответственно существенно снизит цены на оптовом рынке", – прогнозирует Паращий.

Напомним, ранее председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк заявил, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе нет альтернативы выравниванию цен на электроэнергию для населения и предпринимателей.

Украинская ассоциация возобновляемой энергетики (УАВЭ) в обращении к Президенту, правительству и парламенту призвала отменить перекрестное субсидирование и перейти к рыночным ценам на электроэнергию для населения, отметив, что сейчас граждане Украины технически потребляют самую дешевую электроэнергию в Европе, однако в действительности оплачивают ее за счет высокой стоимости товаров и услуг, ухудшения платежного баланса страны и отложенных расходов.