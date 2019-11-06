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06 ноября 2019, среда, 14:05 788
Экономика 2019-11-06T14:05:02+02:00
Українські Новини
Никаких убытков от внедрения "Роттердам+" нанесено не было, - Трохимец

Никаких убытков от внедрения "Роттердам+" нанесено не было, - Трохимец

НАБУ, Дмитрий Вовк, САП, Дмитрий Марунич, Роттердам+, Александр Трохимец, Ирина Одинец, НКРЕКУ, Оксана Кривенко, Электрическая энергия

Внедрение формулы "Роттердам+" не нанесло никакого ущерба. Заявления НАБУ и САП об убытках ошибочны. Об этом заявил президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец в эфире телеканала "NewsOne".

"Говорить о том, что ущерб был нанесен населению или кому-то еще от внедрения формулы "Роттердам+", является, во-первых, технически неграмотным, потому что люди не разобрались в самой структуре формирования цены на электрическую энергию, и, во-вторых, юридически безграмотно, так как для того, чтобы утверждать о причинении кому-то ущерба, надо, чтобы этот кто-то был в виде субъекта по уголовному делу, и посчитаны четко те средства, на которые якобы были причинены убытки", - сказал Трохимец.

Он также отметил, что за два с половиной года расследования НАБУ и САП не определили, ни кому нанесен ущерб, ни каким образом его можно сосчитать.

Напомним, ранее сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич назвал мифом утверждение НАБУ о том, что от введения формулы "Роттердам+" был нанесен ущерб в размере 19 млрд. А адвокат экс-главы НКРЕКУ Дмитрия Вовка Ирина Одинец заявила, что нет никаких экспертиз, подтверждающих убытки в результате применения формулы "Роттердам+". Председатель НКРЕКУ Оксана Кривенко заявляла, что применение формулы "Роттердам+" позволили гражданам сэкономить 40 млрд. грн.

Больше новостей о: НАБУ Дмитрий Вовк САП Дмитрий Марунич Роттердам+ Александр Трохимец Ирина Одинец НКРЕКУ Оксана Кривенко Электрическая энергия

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