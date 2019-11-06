Экспертизами доказано: формула "Роттердам+" является обоснованной и никаких убытков не нанесла, - Одинец

Применение формулы "Роттердам+" было экономически обоснованным, никаких убытков нанесено не было. Об этом заявила адвокат Ирина Одинец в эфире 112 канала.

"Защита последовательно отстаивает свою позицию, что формула никаких убытков не нанесла", - заявила Одинец.

В то время она отметила, что фабула дела, которое расследует НАБУ уже скоро третий год, постоянно менялась. И в настоящее время в Бюро признали отсутствие претензий к индексу АРЕ-2, который применен в формуле "Роттердам+"

"Сначала были претензии к уровню доходности, были претензии к транспортировке, были претензии к самому порядку, как она принималась. Были претензии к индексу АРЕ-2, который является европейским... Потом НАБУ признало, что у них уже нет вопросов к норме прибыли, которая применялась в этой формуле. Затем также было признано то, что уже нет вопросов и к индексу АРЕ-2. Хочу сказать, что индекс АРЕ-2 также был подтвержден и Европейской ассоциацией угля, которая дала заключение на запрос НКРЕКУ о том, что формула является обоснованной и правильно учтен индекс АРЕ-2", - рассказала Одинец.

Адвокат отметила, что индекс АРЕ-2 применяется в большинстве стран Европы и является понятным и прозрачным. И отметила, что следствие уже даже признало наличие экспертиз, которые подтверждают отсутствие убытков от введения "Роттерадам+".

"Мы сейчас видим, что уже даже появились новые экспертизы, уже даже сколько мы видим и в суде, прокурор признал, что экспертизы, подтверждающие отсутствие убытков от введения этой формулы", - сказала Одинец.

Напомним, ранее Ирина Одинец заявила, что САП сознательно скрывает от суда результаты экспертизы по "Роттердам+", подтверждающие обоснованность формулы. А адвокат подозреваемых по делу "Роттердам+" со стороны ДТЭК Наталья Дригваль сообщила, что САП получила минимум три экспертных вывода, которые подтвердили корректность формулы. Однако это не устраивало следствие, и тогда НАБУ заказало "экспертизу" в СБУ по собственному "темнику".

31 октября известный юрист и блогер Михаил Шнайдер на своей странице в Facebook опубликовал фотокопию отчета Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ), проводившего официальную экспертизу формулы "Роттердам+" по предписанию Специализированной антикоррупционной прокуратуры в 2018 году. Согласно отчету, эксперты пришли к выводу об экономической обоснованности постановления НКРЕКУ №289, более известного как "формула Роттердам+".