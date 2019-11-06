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  • Експертизами доведено: формула "Роттердам+" є обґрунтованою і жодних збитків не нанесла, - Одинець
06 листопада 2019, середа, 12:41 378
Економіка 2019-11-06T15:00:04+02:00
Українські Новини
Експертизами доведено: формула "Роттердам+" є обґрунтованою і жодних збитків не нанесла, - Одинець

Експертизами доведено: формула "Роттердам+" є обґрунтованою і жодних збитків не нанесла, - Одинець

СБУ, НАБУ, САП, НКРЕКП, Роттердам+, ДТЕК, Ірина Одинець, Наталія Дригваль, КНДІСЕ, АРІ-2

Застосування формули "Роттердам+" було економічно обґрунтованим, жодних збитків завдано не було. Про це заявила адвокат Ірина Одинець в ефірі 112 каналу.

"Захист послідовно відстоює свою позицію, що формула жодним чином не принесла збитків", - заявила Одинець.
В той час, вона зазначила, що фабула справи, яку розслідує НАБУ вже скоро третій рік, постійно змінювалась. І на даний час в Бюро визнали відсутність претензій до індексу АРІ-2, який застосовано в формулі "Роттердам+"
"Спочатку були претензії до рівня прибутковості, були претензії до транспортування, були претензії до самого порядку, як вона ухвалювалася. Були претензії до індексу АРІ-2, який є європейським… Потім НАБУ визнало, що у них вже немає запитань до норми прибутку, яка застосовувалася в цій формулі. Потім також було визнано про те, що вже немає запитань і до індексу АРІ-2. Хочу сказати, що індекс АРІ-2 також був підтверджений і Європейською асоціацією вугілля, яка дала висновок на запит НКРЕКП про те, що формула є обґрунтованою і правильно врахований індекс АРІ-2", - розповіла Одинець.
Адвокат наголосила, що індекс АРІ-2 застосовується в більшості країн Європи і є зрозумілим й прозорим. Та зазначила, що слідство вже навіть визнало наявність експертиз, які підтверджують відсутність збитків від запровадження "Роттерадам+".
"Ми зараз бачимо, що вже навіть з'явилися нові експертизи, вже навіть скільки ми бачимо і в суді, прокурор визнав, що є експертизи, які підтверджують відсутність збитків від запровадження цієї формули", - сказала Одинець.
Нагадаємо, раніше Ірина Одинець заявила, що САП свідомо приховує від суду результати експертизи по "Роттердам+", що підтверджують обґрунтованість формули. А адвокат підозрюваних у справі "Роттердам+" з боку ДТЕК Наталія Дригваль повідомила, що САП отримала мінімум три експертні висновки, які підтвердили коректність формули. Проте це не влаштовувало слідство, і  тоді НАБУ замовило "експертизу" у СБУ за  власним "темником".
31 жовтня відомий юрист і блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook оприлюднив фотокопію звіту Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ), що проводив офіційну експертизу формули "Роттердам+" за приписом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в 2018 році. Згідно звіту, експерти дійшли висновку про економічну обґрунтованість постанови НКРЕКП №289, більш відомої як "формула Роттердам+".

Більше новин про: СБУ НАБУ САП НКРЕКП Роттердам+ ДТЕК Ірина Одинець Наталія Дригваль КНДІСЕ АРІ-2

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