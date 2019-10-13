Калифорния первой в США запретила продажу одежды из меха животных

Калифорния стала первой в США, где запретили продажу одежды из натурального меха, сообщает "TheБабель" со ссылкой на San Francisco Chronicle.\r\nГубернатор Калифорнии Гавин Ньюсом подписал законопроект AB44, чем запретил продажу и изготовление одежды и аксессуаров из меха. Запрет вступит в силу с 1 января 2023 года, это даст время розничным торговцам продать свои запасы.\r\n"Калифорния является лидером, когда речь идет о благополучии животных, и с сегодняшнего дня это благополучие включает запрет продажи меха", — говорится в сообщении губернатора.\r\nСторонники утверждают, что законопроект необходим для прекращения негуманной торговли мехом, которая способствует разведению животных в плохих условиях и их убийству исключительно ради меха.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Мы знаем от людей, которые годами находятся под прикрытием в меховой промышленности, что невозможно быть уверенным в том, что мех был получен гуманно", — сказала депутат Лора Фридман, которая подавала этот законопроект.\r\nСогласно этому закону, запрет не будет распространяться на искусственный мех, который обычно изготавливается из пластика, чучела животных и шкуры оленей, коров, овец и коз.Как сообщали Українські Новини, Gucci пообещала отказаться от использования меха в одежде в 2018 году, а в Норвегии планировали закрыть все фермы по производству меха.