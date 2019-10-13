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13 октября 2019, воскресенье, 19:19 8
Америка 2019-10-13T19:20:41+03:00
Українські Новини
Калифорния первой в США запретила продажу одежды из меха животных

Калифорния первой в США запретила продажу одежды из меха животных

Песец. Фото: pixabay
Песец. Фото: pixabay

Калифорния стала первой в США, где запретили продажу одежды из натурального меха, сообщает "TheБабель" со ссылкой на San Francisco Chronicle.

Губернатор Калифорнии Гавин Ньюсом подписал законопроект AB44, чем запретил продажу и изготовление  одежды и аксессуаров из меха. Запрет вступит в силу с 1 января 2023 года, это даст время розничным торговцам продать свои запасы.

"Калифорния является лидером, когда речь идет о благополучии животных, и с сегодняшнего дня это благополучие включает запрет продажи меха", — говорится в сообщении губернатора.

Сторонники утверждают, что законопроект необходим для прекращения негуманной торговли мехом, которая способствует разведению животных в плохих условиях и их убийству исключительно ради меха.

"Мы знаем от людей, которые годами находятся под прикрытием в меховой промышленности, что невозможно быть уверенным в том, что мех был получен гуманно", — сказала депутат Лора Фридман, которая подавала этот законопроект.

Согласно этому закону, запрет не будет распространяться на искусственный мех, который обычно изготавливается из пластика, чучела животных и шкуры оленей, коров, овец и коз.


Как сообщали Українські Новини, Gucci пообещала отказаться от использования меха в одежде в 2018 году, а в Норвегии планировали закрыть все фермы по производству меха.

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