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  • "Роттердам+" позволил сохранить стабильные тарифы на электроэнергию для населения, - Котко
06 ноября 2019, среда, 11:21 653
Экономика 2019-11-06T11:21:01+02:00
Українські Новини
"Роттердам+" позволил сохранить стабильные тарифы на электроэнергию для населения, - Котко

"Роттердам+" позволил сохранить стабильные тарифы на электроэнергию для населения, - Котко

НАБУ, Дмитрий Вовк, САП, Роттердам+, НКРЕКУ, Оксана Кривенко, Игорь Коломойский

Введение формулы "Роттердам+" позволило сохранить стабильными тарифы на электроэнергию для населения, но они выросли для крупных промышленных предприятий, что вызвало недовольство их владельцев. Об этом заявил глава "Первой энергетической ассоциации Украины" Василий Котко в эфире 112 канала.

Эксперт отметил, что по формуле "Роттердам+" устанавливались цены на электроэнергию для промышленных потребителей, тарифы для населения оставались стабильными.

"Понимаете, любое решение в области экономики, всегда для кого-то какая-то выгода дополнительная, для кого-то какие-то потери. Что касается людей вообще, домохозяйств, то у нас тарифы уже много лет, можно сказать, заморожены, и это никак на людях не отражается", - сказал Котко.

Он отметил, что "Роттердам+" негативно восприняли владельцы крупных потребителей электроэнергии, поскольку это снизило их прибыли.

"Недовольные этой формулой были крупные потребители электроэнергии. Это прежде всего металлурги, конечно, особенно ферросплавные предприятия, где 50% в себестоимости электроэнергии", - пояснил Котко.

Председатель Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ), Оксана Кривенко заявляла ранее, что формула "Роттердам+" позволила украинцам сэкономить до 40 млрд грн, поскольку сдерживала рост тарифов на электроэнергию для населения.

Экс-глава НКРЕКУ Дмитрий Вовк считает, что бизнесмен Игорь Коломойский за период действия прозрачного ценообразования на электроэнергию потерял значительную часть прибыли от энергоемких ферросплавных предприятий, поэтому теперь мстит путем давления через НАБУ и САП тем, кто ввел в действие формулу "Роттердам+".

Больше новостей о: НАБУ Дмитрий Вовк САП Роттердам+ НКРЕКУ Оксана Кривенко Игорь Коломойский

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