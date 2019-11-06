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06 ноября 2019, среда, 10:07 129
Кабмин 2019-11-06T10:11:28+02:00
Українські Новини
Кабмин предложил уменьшить финансирование программы "теплых кредитов"

Кабмин предложил уменьшить финансирование программы "теплых кредитов"

Кабмин, Фонд энергоэффективности, Госбюджет-2020, теплые кредиты

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде уменьшить предоставление компенсаций по программе стимулирования энергоэффективных мероприятий (программа "теплых кредитов") на 11,6%, или на 46,304 млн гривен до 353,696 млн гривен в проекте государственного бюджета ко 2-му чтению по сравнению с финансированием программы, предусмотренным изначально в госбюджете на текущий год.

Об этом говорится в обнародованном ко второму чтению законопроекте о госбюджете на 2020 год №2000, передают Українськi Новини.

В частности, 143,776 млн гривен заложено на выплату компенсаций по кредитам объединениям совладельцев многоквартирных домов.

Проект госбюджета на 2020 год к первому чтению предусматривал сохранение финансирования программы "теплых кредитов" на уровне 400 млн гривен.

При этом в финансирование государственного учреждения "Фонд энергоэффективности" не изменилось и составляет 1,6 млрд гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Фонд энергоэффективности хотел запретить ОСМД брать "теплые кредиты" параллельно с участием в программе фонда.

В декабре 2018 года Украина и ЕС договорились о выделении 54 млн еврона финансирование Фонда энергоэффективности, а в начале прошлого года было подписано соглашение о выделении 50 млн евро на финансирование.

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