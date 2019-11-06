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06 ноября 2019, среда, 10:09 134
Происшествия 2019-11-06T10:09:14+02:00
Українські Новини
Из-за вандалов в Киеве отменили 9 рейсов утренних электричек

Из-за вандалов в Киеве отменили 9 рейсов утренних электричек

Вандалы, городская электричка, Безопасность пассажиров
Городская электричка. Фото: bigkiev.com.u
Городская электричка. Фото: bigkiev.com.u

В Киеве отменены несколько утренних рейсов столичных электричек. Об этом сообщается на сайте компании "Киевпастранс", отмена произошла из-за актов вандализма.

"В утреннее время по причине актов вандализма отменены такие рейсы городской электрички: 7302, 7311/12, 7321, 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421", - говорится в сообщении.

Это уже не первый случай вандализма в электричках страны.

Как сообщали Українськi Новини, 31 июля неизвестные забросали камнями и разрисовали городскую электричку в Киеве.

В результате инцидента 1 пассажир был госпитализирован.

После в Киеве поймали хулиганов, которые летом тормознули электричку и забросали пассажиров камнями.

Также ранее сообщалось о том, что в Днипре вандалы уничтожили новый вагон в электричке.

И раньше еще хулиганы забросали булыжниками пассажирский поезд "Ивано-Франковск-Николаев" в Житомирской области.

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