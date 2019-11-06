Из-за вандалов в Киеве отменили 9 рейсов утренних электричек

В Киеве отменены несколько утренних рейсов столичных электричек. Об этом сообщается на сайте компании "Киевпастранс", отмена произошла из-за актов вандализма. "В утреннее время по причине актов вандализма отменены такие рейсы городской электрички: 7302, 7311\/12, 7321, 7402, 7409\/10, 7501, 7502, 7503, 7421", - говорится в сообщении. Это уже не первый случай вандализма в электричках страны. Как сообщали Українськi Новини, 31 июля неизвестные забросали камнями и разрисовали городскую электричку в Киеве. В результате инцидента 1 пассажир был госпитализирован. После в Киеве поймали хулиганов, которые летом тормознули электричку и забросали пассажиров камнями. Также ранее сообщалось о том, что в Днипре вандалы уничтожили новый вагон в электричке. И раньше еще хулиганы забросали булыжниками пассажирский поезд "Ивано-Франковск-Николаев" в Житомирской области.