подписаться на рассылку
24.55 24.9
27.2 27.8
˟
05 ноября 2019, вторник, 18:36 559
Политика 2019-11-05T18:37:01+02:00
Українські Новини
Кличко уволил музыканта Скрипку с должности советника

Кличко уволил музыканта Скрипку с должности советника

Виталий Кличко, Советники, Олег Скрипка
Олег Скрипка. Фото: tourinform.org.ua
Олег Скрипка. Фото: tourinform.org.ua

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко уволил с должности советника на общественных началах музыканта и певца Олега Скрипку и еще 5 человек.

Об этом говорится в распоряжениях №932 и №934 от 1 ноября, передают Українськi Новини.

Основатель и лидер группы "Воплі Відоплясова" Скрипка являлся советником по вопросам культуры.

Также уволены режиссер, куратор проекта "Art United Us" Гео Лерос с должности советника по вопросам воплощения культурно-художественных арт-проектов; блогер и бизнесмен Карл Волох с должности советника по вопросам предотвращения и выявления коррупции.

Кроме того, уволены советник по вопросам взаимодействия с депутатским корпусом Киевского городского совета Леся Дутка, советник по вопросам взаимодействия с землячествами Николай Колесник, советник по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Черевко.

Как сообщали Українськi Новини, 15 августа 2014 года Кличко назначил своим советником Скрипку.

В сентябре 2014 года Скрипка заявил, что намерен отказаться от должности советника мэра Киева.

24 июня Президент Владимир Зеленский назначил Лероса своим внештатным советником.

По данным СМИ, на конце октября 2018 года у Кличко было 34 советника на общественных началах.

А ранее группа "Вопли Видоплясова" объявила конкурс на "дружеский поход" в баню с Олегом Скрипкой.

Больше новостей о: Виталий Кличко Советники Олег Скрипка

Архив
Новости
Бойко в Кременчуге рассказал, что достичь мира без компромиссов невозможно 19:11
Зеленский предложил создать военную полицию 19:08
Гривна на межбанке снова подскочила 18:50
Кличко уволил музыканта Скрипку с должности советника 18:36
Перекрытие улицы Эспланадной.
В Киеве частично перекрыли центр в час пик из-за масштабного прорыва трубы 18:23
больше новостей
Пенсионный фонд выплатил субсидии за сентябрь: сколько получили пенсионеры 06:20 Инфографика
Гривна обвалилась во вторник: официальный курс валют по НБУ 05:55
В Донецкой области десятки тысяч жителей останутся без воды: причины и сроки 22:43
Россия семь раз проигнорировала требование Украины по возвращению кораблей 15:32
Отмена акциза на автомобили: что предлагают депутаты 23:56
больше новостей
ГПУ уволила следователя, расследовавшего дело Богдана 19:13
Непродуманные шаги ведут к ухудшению инвестиционной привлекательности Украины, - политолог 17:49
Украина будет членом НАТО, - Столтенберг 20:32
Депутат Дубинский будет требовать вернуть в бюджет гигантские премии Коболева и других начальников "Нефтегаза" 09:19
НАБУ не будет обращаться в суд для ареста имущества Гладковского 16:29
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok