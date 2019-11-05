Кличко уволил музыканта Скрипку с должности советника

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко уволил с должности советника на общественных началах музыканта и певца Олега Скрипку и еще 5 человек.

Об этом говорится в распоряжениях №932 и №934 от 1 ноября, передают Українськi Новини.

Основатель и лидер группы "Воплі Відоплясова" Скрипка являлся советником по вопросам культуры.

Также уволены режиссер, куратор проекта "Art United Us" Гео Лерос с должности советника по вопросам воплощения культурно-художественных арт-проектов; блогер и бизнесмен Карл Волох с должности советника по вопросам предотвращения и выявления коррупции.

Кроме того, уволены советник по вопросам взаимодействия с депутатским корпусом Киевского городского совета Леся Дутка, советник по вопросам взаимодействия с землячествами Николай Колесник, советник по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Черевко.

Как сообщали Українськi Новини, 15 августа 2014 года Кличко назначил своим советником Скрипку.

В сентябре 2014 года Скрипка заявил, что намерен отказаться от должности советника мэра Киева.

24 июня Президент Владимир Зеленский назначил Лероса своим внештатным советником.

По данным СМИ, на конце октября 2018 года у Кличко было 34 советника на общественных началах.

А ранее группа "Вопли Видоплясова" объявила конкурс на "дружеский поход" в баню с Олегом Скрипкой.