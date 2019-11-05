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05 листопада 2019, вівторок, 18:36 4
Політика 2019-11-05T18:57:08+02:00
Українські Новини
Кличко звільнив музиканта Скрипку з посади радника

Кличко звільнив музиканта Скрипку з посади радника

Олег Скрипка, КМДА, Радник
Олег Скрипка. Фото: tourinform.org.ua
Олег Скрипка. Фото: tourinform.org.ua

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко звільнив з посади радника на громадських засадах музиканта і співака Олега Скрипку і ще 5 осіб.

Про це йдеться в розпорядженнях №932 і №934 від 1 листопада, передають Українські Новини.

Засновник і лідер групи "Воплі Відоплясова" Скрипка був радником з питань культури.

Також звільнені режисер, куратор проекту "Art United Us" Гео Лерос з посади радника з питань втілення культурно-мистецьких арт-проектів; блогер і бізнесмен Карл Волох з посади радника з питань запобігання та виявлення корупції.

Крім того, звільнені радник з питань взаємодії з депутатським корпусом Київської міської ради Леся Дутка, радник з питань взаємодії із земляцтвами Микола Колесник, радник з питань житлово-комунального господарства Андрій Черевко.

Як повідомляли Українські Новини, 15 серпня 2014 року Кличко призначив своїм радником Скрипку.

У вересні 2014 року Скрипка заявив, що має намір відмовитися від посади радника мера Києва.

24 червня Президент Володимир Зеленський призначив Лерос своїм позаштатним радником.

За даними ЗМІ, наприкінці жовтня 2018 року у Кличка було 34 радника на громадських засадах.

А раніше група "Воплі Відоплясова" оголосила конкурс на "дружній похід" в баню з Олегом Скрипкою.

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