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  • 7.11.19 14:00 Пресс конференция: "Вертолетное дело": судебные перспективы дела против экс-налоговиков, которое вела военная прокуратура под руководством А.Матиоса
05 ноября 2019, вторник, 18:04 13
Пресс-центр 2019-11-05T18:11:41+02:00
Українські Новини
7.11.19 14:00 Пресс конференция: "Вертолетное дело": судебные перспективы дела против экс-налоговиков, которое

7.11.19 14:00 Пресс конференция: "Вертолетное дело": судебные перспективы дела против экс-налоговиков, которое вела военная прокуратура под руководством А.Матиоса

7 ноября 2019 года, 14:00 в пресс-центре "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Вертолетное дело": судебные перспективы дела против экс-налоговиков, которое вела военная прокуратура под руководством А.Матиоса.

Во время события участники расскажут о т.н. "деле налоговиков Клименко", которое по их мнению использовалось предыдущим руководством Генеральной прокуратуры в лице Юрия Луценко и Анатолия Матиоса для собственного пиара и обогащения. Дело задержанных 24 мая 2017 года экс-сотрудников налоговых органов с апреля так и не начало слушаться в суде. По делу проходят 52 подозреваемых, которым инкриминирован ущерб в 96 млрд грн. Один из экс-налоговиков Алексей Ярошенко умер в СИЗО в августе 2017 года. Владимир Дубель был жестоко избит, а Станислав Денисюк утверждает, что у его семьи требовали взятку в размере 1 млн долларов за его освобождение из СИЗО.

В деле самого экс-министра Александра Клименко адвокаты заявляют о колоссальном количестве процессуальных нарушений, включая нарушение подследственности, сроков досудебного расследования и недопустимости доказательств в виде "анонимок" и показаний, полученных от свидетелей путем угроз и давления.

Вопросы к обсуждению:

  1. Что из себя в целом представляет "дело налоговиков" и какие обвинения инкриминированы экс-чиновникам;
  2. Почему военная прокуратура вообще не имела право расследовать дело экс-налоговикови какие процессуальные нарушения были допущены;
  3. Каковы судебные перспективы "налоговых" дел, которые вела военная прокуратура под руководством А.Матиоса.

Спикеры:

  • Александр Дульский, адвокат 9 экс-сотрудников налоговых органов;
  • Сергей Вилков, адвокат экс-начальника ГНА Харьковской области Станислава Денисюка;
  • Алина Самарец, адвокат экс-начальника ГНИ Артемовского района Луганска Ольги Гулки и экс-начальник ГНИ Ленинского района Луганска Владимира Дубеля;
  • Сергей Титаренко, юрист, адвокат экс-министра Александра Клименко.

Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж
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