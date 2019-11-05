підписатися на розсилку
24.5 24.84
27.1 27.65
˟
  • Новини
  • Прес-центр
  • 7.11.19 14:00 Прес-конференція: "Вертолітна справа": судові перспективи справи проти екс-податківців, яке здійснювала військова прокуратура під керівництвом А. Матіоса
05 листопада 2019, вівторок, 18:04 7
Прес-центр 2019-11-06T12:15:08+02:00
Українські Новини
7.11.19 14:00 Прес-конференція: "Вертолітна справа": судові перспективи справи проти екс-податківців, яке здій

7.11.19 14:00 Прес-конференція: "Вертолітна справа": судові перспективи справи проти екс-податківців, яке здійснювала військова прокуратура під керівництвом А. Матіоса

7 листопада 2019 року, о 14:00 в прес-центрі "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Вертолітна справа": судові перспективи справи проти екс-податківців, яке здійснювала військова прокуратура під керівництвом А. Матіоса.

Під час події учасники розкажуть про т. зв. "справу податківців Клименко", яка на їх думку використовувалася попереднім керівництвом Генеральної прокуратури в особі Юрія Луценка та Анатолія Матіоса для власного піару та збагачення. Справу затриманих 24 травня 2017 року екс-співробітників податкових органів з квітня так і не почали слухати в суді. По справі проходять 52 підозрюваних, яким інкриміновано збиток у розмірі 96 млрд грн. Один з екс-податківців Олексій Ярошенко помер у СІЗО в серпні 2017 року. Володимир Дубель був жорстоко побитий, а Станіслав Денисюк стверджує, що у його сім'ї вимагали хабар у розмірі 1 млн доларів за його звільнення з СІЗО.

У справі самого екс-міністра Олександра Клименка адвокати заявляють про колосальну кількость процесуальних порушень, включаючи порушення підслідності, строків досудового розслідування і недопустимісті доказів у вигляді "анонімок" і показань, отриманих від свідків шляхом погроз і тиску.

Запитання до обговорення:

  1. Що в цілому представляє "справа податківців" і які звинувачення інкриміновані екс-чиновникам;
  2. Чому військова прокуратура взагалі не мала право розслідувати справу екс-налоговиків, які процесуальні порушення були допущені;
  3. Які судові перспективи "податкових" справ, які вела військова прокуратура під керівництвом А. Матіоса.

Спікери:

  • Олександр Дульський, адвокат 9 екс-співробітників податкових органів;
  • Сергій Вілков, адвокат екс-начальника ДПІ Харківської області Станіслава Денисюка;
  • Аліна Самарець, адвокат екс-начальника ДПІ Артемівського району Луганська Ольги Гулки і екс-начальник ДПІ Ленінського району Луганська Володимира Дубеля;
  • Сергій Титаренко, юрист, адвокат екс-міністра Олександра Клименка.

Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх
Архів
Новини
Експертизами доведено: формула "Роттердам+" є обґрунтованою і жодних збитків не нанесла, - Одинець 12:41
Росію можуть не пустити на Олімпійські ігри 2020 року 12:24
СБУ затримала своїх співробітників за підозрою в незаконному прослуховуванні 12:20
Кабмін хоче скоротити фіндопомогу аграріям 11:57
ДТЕК розмістив "зелені" єврооблігації на 325 млн євро 11:45
більше новин
Андрій Богдан. Фото: pravda.com.ua
Шикарний готель біля озера в Італії: журналісти дізналися, куди знову пропав Богдан 14:30
MARUV. Фото: Instagram/maruvofficial
Українська співачка MARUV отримала премію MTV як співачка з Росії 14:27
В "Укрлендфармінг" розповіли, як окупити інвестиції в системи контролю лише за рік 14:19
Борис Ложкін. Фото: Борис Ложкін/Facebook
"Мистецтво заради життя" рятує життя маленьких українців, - Борис Ложкін 12:07
Населення знову почало масово скуповувати валюту 12:55
більше новин
Режисер "Слуги народу" Кірющенко хоче очолити Держкіно 14:07
У Донецькій області десятки тисяч жителів залишаться без води: причини і терміни 22:43
Милованов зізнався, що голосував за Порошенка 12:48
НАБУ відкрило справу проти Кличка за можливу держзраду 11:10
Зеленський не вимагав притягнути до кримінальної відповідальності Порошенка, Пашинського і Гладковського, - Рябошапка 11:06
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok