7.11.19 14:00 Прес-конференція: "Вертолітна справа": судові перспективи справи проти екс-податківців, яке здійснювала військова прокуратура під керівництвом А. Матіоса

7 листопада 2019 року, о 14:00 в прес-центрі "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Вертолітна справа": судові перспективи справи проти екс-податківців, яке здійснювала військова прокуратура під керівництвом А. Матіоса.

Під час події учасники розкажуть про т. зв. "справу податківців Клименко", яка на їх думку використовувалася попереднім керівництвом Генеральної прокуратури в особі Юрія Луценка та Анатолія Матіоса для власного піару та збагачення. Справу затриманих 24 травня 2017 року екс-співробітників податкових органів з квітня так і не почали слухати в суді. По справі проходять 52 підозрюваних, яким інкриміновано збиток у розмірі 96 млрд грн. Один з екс-податківців Олексій Ярошенко помер у СІЗО в серпні 2017 року. Володимир Дубель був жорстоко побитий, а Станіслав Денисюк стверджує, що у його сім'ї вимагали хабар у розмірі 1 млн доларів за його звільнення з СІЗО.

У справі самого екс-міністра Олександра Клименка адвокати заявляють про колосальну кількость процесуальних порушень, включаючи порушення підслідності, строків досудового розслідування і недопустимісті доказів у вигляді "анонімок" і показань, отриманих від свідків шляхом погроз і тиску.

Запитання до обговорення:

Що в цілому представляє "справа податківців" і які звинувачення інкриміновані екс-чиновникам; Чому військова прокуратура взагалі не мала право розслідувати справу екс-налоговиків, які процесуальні порушення були допущені; Які судові перспективи "податкових" справ, які вела військова прокуратура під керівництвом А. Матіоса.

Спікери:

Олександр Дульський, адвокат 9 екс-співробітників податкових органів;

адвокат 9 екс-співробітників податкових органів; Сергій Вілков, адвокат екс-начальника ДПІ Харківської області Станіслава Денисюка;

адвокат екс-начальника ДПІ Харківської області Станіслава Денисюка; Аліна Самарець , адвокат екс-начальника ДПІ Артемівського району Луганська Ольги Гулки і екс-начальник ДПІ Ленінського району Луганська Володимира Дубеля;

, адвокат екс-начальника ДПІ Артемівського району Луганська Ольги Гулки і екс-начальник ДПІ Ленінського району Луганська Володимира Дубеля; Сергій Титаренко, юрист, адвокат екс-міністра Олександра Клименка.

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