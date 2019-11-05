Во Львове сломали гитару уличного музыканта за русскоязычные песни

Во Львове в воскресенье, 3 ноября, вечером в центре города произошел инцидент, во время которого неизвестные разбили гитару уличного музыканта, исполняющего песни на русском языке. Об этом сообщает местное издание 032.ua.

Так, сообщается, что инцидент произошел во время рейда ВОО "Сокол", но в организации заявили, что лишь "проводили профилактические беседы", а инструмент был разбит "неизвестными патриотами".

Сломанная гитара уличного музыканта. Фото: ВОО "Сокол"

"Мы с ним общались на предыдущих рейдах, сюда уже пришли, когда техника была разбита. В этот момент были на соседней улице, также общались с уличными музыкантами. Один из членов нашей организации стоял и смотрел, не будут ли петь эти музыканты на русском, как раз и был свидетелем, как неизвестные патриоты разбили технику, после чего туда сразу пришли мы", - рассказал руководитель Львовской областной организации ВОО "Сокол" Богдан Федун.

В Faceboook организации отметили, что подобные рейды активисты организации проводят периодически.

"3 ноября состоялся очередной рейд против уличных музыкантов, поющих на русском языке. Активисты прошлись по центральным улицам Львова. Радует то, что после нескольких таких рейдов в центре нашего города почти не слышно песен, которые исполняются на языке оккупанта. Также, с некоторыми музыкантами были проведены профилактические работы ", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, на украинском языке говорят в семье половина опрошенных, на русском - менее трети.

Тем временем треть украинцев категорически не одобряют переход на украинский язык обучения в школах.