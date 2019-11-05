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05 ноября 2019, вторник, 17:06 469
СМИ 2019-11-05T17:17:10+02:00
Українські Новини
Конкурс в Днипропетровской области покажет истинные мотивы Нацсовета при лишении эфира телеканала "112"

Конкурс в Днипропетровской области покажет истинные мотивы Нацсовета при лишении эфира телеканала "112"

Нацсовет по телевидению, Телеканал 112, 112 Украина, Региональные телеканалы, Андрей Соломаха
Телеканал
Телеканал "112 Украина". Фото: 112.ua

7 ноября 2019 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания должен объявить победителей в конкурсе среди региональных телеканалов Днепропетровской области на право транслировать свои программы.

Об этом в своем блоге сообщил эксперт в сфере телерадиовещания Андрей Соломаха.

В конце сентября Нацсовет отказал вещателям в продолжении 5 региональных эфирных цифровых лицензий и таким образом вывел телеканал "112 Украина" из сети "Т2". Регулятор мотивировал свое решение тем, что компании ретранслировали общенациональный контент "112 Украина" без переоформления своих программных концепций. Нацсовет таким образом ввел новые правила игры в индустрии и указал, что частоты выделялись именно под региональное вещание, а не национальное.

Продолжит ли Нацсовет лицензии местным каналам которые транслировали "112 Украина", выставит ли их на конкурс во всех городах отдельно - не известно, но уже на сегодня регулятор проводит конкурс на частоты в DVB-T2 во многих городах. Так на 5 "вакантных" мест в Днипре готовы претендуют 10 региональных телекомпаний. За право транслировать свой контент будут соревноваться телеканал бизнесмена Игоря Коломойского, каналы, которые связывают с окружением бывшего Президента Петра Порошенко, нынешнего мэра Днипра Бориса Филатова, местных предпринимателей и бизнесменов.

Есть среди претендентов и новые каналы, которые не начали свое вещание и были созданы сугубо под конкурс. Главное условие, чтобы контент был региональным, а среди претендентов много каналов-ретрансляторов национального контента. И здесь возникает вопрос, будут ли принципиальными члены Нацсовета и этот раз, как в случае с телеканалом "112 Украина", или лицензии будут предоставлены все-таки вещателям для трансляции национального эфира. Очевидно, это может свидетельствовать о безосновательных обвинениях в непереоформлении программных концепций и искусственности конфликта вокруг канала.

По результатам мониторинга пространства эфирного телевидения и радиовещания в Украине ukrtvr.org, к наполнению большинства компаний есть определенные замечания. Однако, какие из них будут для национального регулятора наиболее весомым, покажут результаты конкурса.

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