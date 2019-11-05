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05 ноября 2019, вторник, 16:34 87
Судебная власть 2019-11-05T18:00:02+02:00
Українські Новини
Суд закрыл дело об аресте Гостиного двора

Суд закрыл дело об аресте Гостиного двора

Киев, Суд, Подол, Гостиный двор

Киевский апелляционный суд закрыл дело касательно наложения ареста на здание Гостиного двора.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українськi Новини.

Суд постановил закрыть дело в связи с тем, что прокурор отказался от своей апелляционной жалобы.

Директор Департамента охраны культурного наследия Александр Никоряк сообщил, что теперь нужно передать здание Гостиного двора в коммунальную собственность с целью его реставрации.

Гостиный двор - памятник архитектуры местного значения.

Здание было построено в 1809 году.

В 2011 году Кабинет Министров вывел Гостиный двор из Государственного реестра памятников архитектуры.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле суд отказался арестовывать Гостиный двор по просьбе ГПУ.

В феврале 2018 Апелляционный суд вернул в собственность государства Гостиный двор в Киеве.

Ранее Гостиный двор обещали превратить в  "жемчужину" Подола.

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