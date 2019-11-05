Суд закрыл дело об аресте Гостиного двора

Киевский апелляционный суд закрыл дело касательно наложения ареста на здание Гостиного двора.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українськi Новини.

Суд постановил закрыть дело в связи с тем, что прокурор отказался от своей апелляционной жалобы.

Директор Департамента охраны культурного наследия Александр Никоряк сообщил, что теперь нужно передать здание Гостиного двора в коммунальную собственность с целью его реставрации.

Гостиный двор - памятник архитектуры местного значения.

Здание было построено в 1809 году.

В 2011 году Кабинет Министров вывел Гостиный двор из Государственного реестра памятников архитектуры.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле суд отказался арестовывать Гостиный двор по просьбе ГПУ.

В феврале 2018 Апелляционный суд вернул в собственность государства Гостиный двор в Киеве.

Ранее Гостиный двор обещали превратить в "жемчужину" Подола.