Суд закрыл дело об аресте Гостиного двора

Киевский апелляционный суд закрыл дело касательно наложения ареста на здание Гостиного двора. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українськi Новини. Суд постановил закрыть дело в связи с тем, что прокурор отказался от своей апелляционной жалобы. Директор Департамента охраны культурного наследия Александр Никоряк сообщил, что теперь нужно передать здание Гостиного двора в коммунальную собственность с целью его реставрации. Гостиный двор - памятник архитектуры местного значения. Здание было построено в 1809 году. В 2011 году Кабинет Министров вывел Гостиный двор из Государственного реестра памятников архитектуры. Как сообщали Українськi Новини, в апреле суд отказался арестовывать Гостиный двор по просьбе ГПУ. В феврале 2018 Апелляционный суд вернул в собственность государства Гостиный двор в Киеве. Ранее Гостиный двор обещали превратить в "жемчужину" Подола.