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  • Для создания полезных для города объектов необходимо вовлекать в процесс его жителей, - Андрей Вавриш
05 ноября 2019, вторник, 16:42 484
Политика 2019-11-05T16:49:37+02:00
Українські Новини
Для создания полезных для города объектов необходимо вовлекать в процесс его жителей, - Андрей Вавриш

Для создания полезных для города объектов необходимо вовлекать в процесс его жителей, - Андрей Вавриш

Горожан необходимо вовлекать в процесс развития территории, наравне с девелопером и архитектором. Мир становится более диджитализированным и открытым, и сегодня девелопмент уже не может быть замкнутым процессом одной компании – это экосистема партнерств с большим количеством участников. Об этом нам рассказал девелопер Андрей Вавриш.

Люди, которые пользуются территорией до реализации нового проекта, и те, которые будут это делать в будущем – активные участники этой экосистемы, и на основании этого должны строится взаимоотношения между ними, девелопером и муниципалитетом, считает Андрей Вавриш.

"Перед началом проектирования объекта следует изучить, как дом или жилой комплекс повлияет на улицу, район, город, будет ли людям комфортно в нем жить и взаимодействовать с ним через год или десять лет", – объясняет девелопер. 

Такой подход предполагает пространственные исследования – изучение преимуществ, недостатков, потенциала территории, существующих функций и возможностей их коррекции в связи с запросами жителей. Еще один важный этап – консультации с профессиональным сообществом и общественностью. Все это позволит создать устойчивый объект, выгодный в равной степени девелоперу, городу и жителям.
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