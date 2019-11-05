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05 ноября 2019, вторник, 16:14 506
Бизнес 2019-11-05T16:16:00+02:00
Українські Новини
"Метинвест" модернизировал листопрокатный стан "1700" на Мариупольском меткомбинате

"Метинвест" модернизировал листопрокатный стан "1700" на Мариупольском меткомбинате

Модернизация, Метинвест, Мариупольский меткомбинат, Юрий Рыженков, ММКИ
Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича (ММКИ). Фото: uaprom.info
Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича (ММКИ). Фото: uaprom.info

Группа "Метинвест" модернизировала листопрокатный цех (ЛПЦ) "1700" на Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича (ММКИ, Мариуполь, Донецкая область). 5 ноября генеральный директор группы Юрий Рыженков запустил производство на обновленном агрегате. Общие инвестиции "Метинвеста" в проект составили порядка 110 млн долларов.

Об этом сообщил бизнес-портал uaprom.info.

Проведенная реконструкция позволяет расширить характеристики и улучшить качество производимых на заводе горячекатаных рулонов. В частности, толщина готового листа будет составлять от 1,2 до 8 мм, а вес рулона до 25 тыс. тонн. Кроме того, после модернизации ЛПЦ плановая мощность производства выросла до 2,5 млн тонн гк рулонов в год.

Масштабная реконструкция ЛПЦ "1700" стартовала в 2017 году и в 2018 году были завершены работы по вводу в эксплуатацию нагревательной печи №1 и установка большегрузной пневматической моталки. Благодаря этому меткомбинат смог выпускать горячекатаные рулоны массой до 16,5 тонн, горячекатаные травленые рулоны без сварного шва массой до 15 тонн, а также холоднокатаные рулоны без сварного шва массой 14-14,5 тонн.

Далее было установлено новое оборудование - промежуточное перематывающее устройство, рольганги, гидросбивы, станины клетей, главные двигатели и редукторы.

"Это дополнительный 1 млн тонн горячекатаного рулона. То, что прежде нам приходилось продавать в полуфабрикатах, в слябе, сегодня это будет уже готовый продукт, это будет горячекатаный рулон. Мы также ожидаем, что по качественным характеристикам мы выйдем на уровень лучших мировых стандартов и мы сможем открывать для себя и новые рынки и лучше удовлетворять потребности действующих клиентов. В совокупности это должно дать очень серьезное улучшение экономики комбината им. Ильича", - отметил Рыженков.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году группа "Метинвест" увеличила чистую прибыль на 93%, или на 571 млн долларов, до 1,19 млрд долларов по сравнению с 2017 годом.

Больше новостей о: Модернизация Метинвест Мариупольский меткомбинат Юрий Рыженков ММКИ

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