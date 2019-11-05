"Метинвест" модернизировал листопрокатный стан "1700" на Мариупольском меткомбинате

Группа "Метинвест" модернизировала листопрокатный цех (ЛПЦ) "1700" на Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича (ММКИ, Мариуполь, Донецкая область). 5 ноября генеральный директор группы Юрий Рыженков запустил производство на обновленном агрегате. Общие инвестиции "Метинвеста" в проект составили порядка 110 млн долларов.

Об этом сообщил бизнес-портал uaprom.info.

Проведенная реконструкция позволяет расширить характеристики и улучшить качество производимых на заводе горячекатаных рулонов. В частности, толщина готового листа будет составлять от 1,2 до 8 мм, а вес рулона до 25 тыс. тонн. Кроме того, после модернизации ЛПЦ плановая мощность производства выросла до 2,5 млн тонн гк рулонов в год.

Масштабная реконструкция ЛПЦ "1700" стартовала в 2017 году и в 2018 году были завершены работы по вводу в эксплуатацию нагревательной печи №1 и установка большегрузной пневматической моталки. Благодаря этому меткомбинат смог выпускать горячекатаные рулоны массой до 16,5 тонн, горячекатаные травленые рулоны без сварного шва массой до 15 тонн, а также холоднокатаные рулоны без сварного шва массой 14-14,5 тонн.

Далее было установлено новое оборудование - промежуточное перематывающее устройство, рольганги, гидросбивы, станины клетей, главные двигатели и редукторы.

"Это дополнительный 1 млн тонн горячекатаного рулона. То, что прежде нам приходилось продавать в полуфабрикатах, в слябе, сегодня это будет уже готовый продукт, это будет горячекатаный рулон. Мы также ожидаем, что по качественным характеристикам мы выйдем на уровень лучших мировых стандартов и мы сможем открывать для себя и новые рынки и лучше удовлетворять потребности действующих клиентов. В совокупности это должно дать очень серьезное улучшение экономики комбината им. Ильича", - отметил Рыженков.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году группа "Метинвест" увеличила чистую прибыль на 93%, или на 571 млн долларов, до 1,19 млрд долларов по сравнению с 2017 годом.