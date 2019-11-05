Бесплатное жилье за границей: 64 страны, в которых не придется платить за ночлег

В рамках акции World Barter Week в период с 18 по 24 ноября туристы получат возможность жить в отелях различных стран мира совершенно бесплатно, сообает пресс-служба компании, которая проводит акцию.

В обмен на бесплатное праживание, постояльцы должны оказать принимающей стороне какую-либо услугу или продемонстрировать свои полезные навыки.

Среди стран, в которые можно поехать есть много европейский и азиатских стран, а также Бразилия, Филипины, Колумбия, США и Коста Рика.

Например, отель Klong-muang-inn в тайской провинции Краби бесплатно разместит гостей, если они помогут в ремонтных работах на территории заведения. А гостевой дом La Maison Blanche Aux Volets Bleus во французском городке Ван готов предоставить ночлег с завтраком и бесплатным Wi-Fi в обмен на работу в саду или перевод их сайта на испанский и итальянский языки.

Акция World Barter Week впервые прошла в Италии в 2009-м. Спустя 10 лет проживание по бартеру в течение недели предлагают уже 407 объектов размещения в 64 странах мира. Из них более двух десятков отелей расположены в Риме.

Как сообщали Українські Новини, отели в Турции подорожают из-за большого налога на жилье.