Неприятная новость для туристов: отдых в Турции подскочит в цене

С 1 апреля 2020 года в Турции появится новый налог, который будет распространяться на все места проживания, включая отели, квартиры, гостевые дома и даже кемпинги. Об этом сообщает ассоциация туроператоров "Вестник АТОР".

Владельцы обязаны сначала отчислять 1% от совокупной стоимости оказываемых услуг до конца 2020 года, а затем 2% и возможно даже больше. При этом налог будет рассчитываться не только с цены за ночь, а со всего сервиса, включая питание и прочие предоставляемые отелем услуги.

В 2021 году "налог на проживание" будет включен в контрактинг всеми отелями, что приведет к повышению проживания для туристов, как минимум, на заявленные 2%

По мнению специалистов туриндустрии, стоимость размещения в турецких отелях в 2020 году увеличится на 5-15%. Цифры соответствуют ежегодному привычному повышению прайса.

Как сообщали Українські Новини, в Эстонии вводят туристический налог. Ранее к внедрению туристических налогов присоеденилась и Италия. Страна ввела платный налог на посещение туалетов.

Напомним, власти Египта утвердили новые правила и туристические запреты, которые коснутся дайвинга и отдыха в целом.