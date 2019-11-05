ГБР сообщило экс-предправления Вектор Банка о подозрении в присвоении 28 млн гривен, - Варченко

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило бывшему председателю правления Вектор Банка (Киев) о подозрении в присвоении 28 млн гривен. Об этом написала в социальной сети Facebook первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, передают Українськi Новини. "Вчера объявили о подозрении экс-председателю правления банка и нескольким бывшим руководителям структурных подразделений финучреждения, а сегодня - экс-руководителю одного из департаментов банка", - сообщила она. Упомянутым топ-менеджерам банка инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах. Их подозревают в том, что они присвоили и незаконно вывели из финучреждения более 28 млн гривен. Следствие предварительно установило, что, начиная с 2015 года, должностные лица Вектор Банка выводили средства из банка, применяя преступную схему. Суть ее заключалась в осуществлении заведомо убыточных финансовых операций - выдаче кредитов подконтрольным субъектам хозяйственной деятельности, которые имеют признаки фиктивности. Далее через заключение фиктивных договоров купли-продажи ценных бумаг полученные от Вектор Банка средства были перечислены на счета связанных с банком субъектов предпринимательской деятельности и в дальнейшем распределены между участниками преступной схемы. Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк 2 марта 2017 года признал неплатежеспособным Вектор Банк. 21 марта НБУ решил ликвидировать Вектор Банк.