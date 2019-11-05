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05 ноября 2019, вторник, 12:51 49
Силовые структуры 2019-11-05T12:52:54+02:00
Українські Новини
ГБР сообщило экс-предправления Вектор Банка о подозрении в присвоении 28 млн гривен, - Варченко

ГБР сообщило экс-предправления Вектор Банка о подозрении в присвоении 28 млн гривен, - Варченко

подозрение, Ольга Варченко, Вектор банк, ГБР, Присвоение средств
Вектор банк. фото: vectorbank.com.ua
Вектор банк. фото: vectorbank.com.ua

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило бывшему председателю правления Вектор Банка (Киев) о подозрении в присвоении 28 млн гривен.

Об этом написала в социальной сети Facebook первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, передают Українськi Новини.

"Вчера объявили о подозрении экс-председателю правления банка и нескольким бывшим руководителям структурных подразделений финучреждения, а сегодня - экс-руководителю одного из департаментов банка", - сообщила она.

Упомянутым топ-менеджерам банка инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах.

Их подозревают в том, что они присвоили и незаконно вывели из финучреждения более 28 млн гривен.

Следствие предварительно установило, что, начиная с 2015 года, должностные лица Вектор Банка выводили средства из банка, применяя преступную схему.

Суть ее заключалась в осуществлении заведомо убыточных финансовых операций - выдаче кредитов подконтрольным субъектам хозяйственной деятельности, которые имеют признаки фиктивности.

Далее через заключение фиктивных договоров купли-продажи ценных бумаг полученные от Вектор Банка средства были перечислены на счета связанных с банком субъектов предпринимательской деятельности и в дальнейшем распределены между участниками преступной схемы.

Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк 2 марта 2017 года признал неплатежеспособным Вектор Банк.

21 марта НБУ решил ликвидировать Вектор Банк.

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