Арахамию подозревают в лоббировании азартного бизнеса в интересах россиян, - СМИ

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия продвигает интересы владельцев букмекерских контор, ведущих бизнес в России и ДНР/ЛНР. Об этом говорится в журналистском расследовании сайта Апостроф.

Журналисты узнали, что глава фракции президентской партии включил в состав рабочей группы по созданию закона о легализации игорного бизнеса руссиян и представителей компаний, работающих на территории России и оккупированных ею территорий.

"Над проектом начали работать три месяца назад, создав на базе профильного комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рабочую группу. Первую скрипку в ней играл почему-то не председатель комитета Даниил Гетманцев, а российский бизнесмен с латышскими паспортом Борис Баум", - говорится в расследовании.

Баума называют представителем одного из лидеров "лужниковской" группировки россиянина Александра Бабакова, которого связывают с рейдерскими захватами киевских отелей и установлением контроля над рядом украинских облэнерго. Баум был одним из фигурантов скандала с Panama Papers. По данным журналистов, он владеет оффшорным казино First National Lotteri Ltd.

Также среди лоббистов законопроекта указаны собственник компании "Фаворит" Андрей Матюха и владелец компании "Пари-Матч" Эдуард Швиндлерман, которые активно развивают игорный бизнес в России, Беларуси, Молдове и на временно неподконтрольных территориях в Крыму и Донбассе.

В 2016 году СБУ провело обыски в филиалах неназванной букмекерской конторы по подозрению в организации нелегального бизнеса и финансировании террористической деятельности на Востоке Украины. Журналисты приводили доказательства, что обыски проходили в помещениях компании "Фаворит".

В 2015 году Генеральная прокуратура открыла уголовное производство против компании "Пари- Матч" по подозрению в отмывании и выведении в Россию средств в особо крупных размерах.

В комментарии украинским СМИ председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что к написанию законопроекта о легализации игорного бизнеса привлечен Борис Баум и представители от игорного бизнеса. Половина из них, по словам Арахамия, люди из криминального мира, с которыми неприятно встречаться.

"Арахамия не скрывает, что рабочая группа стала компромиссом: "неприятные люди" дали своих представителей, и они вместе разработали новый закон. Арахамия лично ввел в рабочую группу своего друга Андрея Астапова, чья юридическая компания Eterna Law по совместительству консультирует "Пари-Матч", - пишет Апостроф.

Ранее украинские СМИ уже называли главу фракции "Слуга народу" и представителей российского криминала лоббистами законопроекта о регулировании азартных игр в нынешнем виде.