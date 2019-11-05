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05 ноября 2019, вторник, 11:46 22
Пресс-центр 2019-11-05T12:45:02+02:00
Українські Новини
16.11.19 10:00-12:00 Онлайн-консультация ведущих специалистов LISOD

16.11.19 10:00-12:00 Онлайн-консультация ведущих специалистов LISOD

16 ноября 2019 года, с 10:00-12:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" в прямом эфире ведущие специалисты Больницы израильской онкологии проведут бесплатную онлайн-консультацию.

Кто проведет онлайн-консультацию?

Моше Миттельман, профессор, руководитель онкогематологического направления в LISOD, онкогематолог, президент Израильского общества гематологии и трансфузиологии, ведущий гематолог Медицинского центра им. Сураски (Больница Ихилов, Тель-Авив, Израиль).

Этот клиницист и исследователь, почти 40 лет посвятивший лечению онкогематологических заболеваний. В этом направлении — он один из лучших в мировой медицине! Профессор знает все о лечении онкогематологических патологий и может помочь рекомендациями даже в сложных клинических случаях. Множественная миелома, хронический лимфолейкоз, хронический миелолейкоз, миелодиспластический синдром, лимфомы — в лечении этих заболеваний профессору Миттельману нет равных.

Андрей Саулов, постоянный участник проекта, клинический онколог, химиотерапевт высокого класса, онкогематолог, прошедший подготовку в лучших клиниках Израиля, специалист по лечению всех видов рака, знающий все современные протоколы, успешно применяющий таргетную и иммунотерапию, чтобы каждый пациент получил шанс на выздоровление и продление жизни.

Мы принимаем ваши вопросы уже сейчас!

Высылайте их по адресу: help1@lisod.ua с пометкой — "вопрос для онлайн-консультации".

Также их можно будет задать во время прямого эфира.

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal
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