Зонд Voyager-2 впервые прислал данные из-за пределов Солнечной системы. Об этом сообщает "TheБабель" со ссылкой на "The Guardian".

Аппарат NASA стал вторым в истории устройством, вышедшим за пределы гелиосферы. Несмотря на то, что его запуск состоялся на месяц раньше, чем Voyager-1, он вышел в межзвездное пространство на семь лет позже, сделав и отправив единственные фотографии Урана и Нептуна вблизи.

Теперь Voyager 2 прислал наиболее детальные данные о границах Солнечной системы.



"Мы не знали, насколько велик солнечный "пузырь" (скопление быстрых заряженных частиц, излучаемых Солнцем) И мы точно не думали, что космический аппарат может функционировать достаточно долго, чтобы долететь до границы этого пузыря и выйти в межзвездное пространство", — сказал профессор Эд Стоун из Калифорнийского технологического института, который работает на миссию с дня запуска в 1977 году.

По информации издания, Voyager-2 дал новый взгляд на природу границ гелиосферы. Необходимые инструменты для прямых замеров свойств плазмы, которая образуется на границе Солнечной системы, где температура резко падает, а плотность заряженных частиц увеличивается, на борту Voyager-1 сломались в 1980-м году.

Ученые заявили, что Voyager-2 зафиксировал значительно более тонкую грань гелиосферы, чем его предшественник. Новые данные также дают определенное понимание формы гелиосферы. Ее край, по мнению ученых, похожий на "тупую пулю".



"Из этого следует, что гелиосфера симметричная. По крайней мере, в двух точках, где аппараты Voyager пересекли ее", — сказал Билл Курт из Университета Айовы.

Вне гелиосферы сигнал от Voyager-2 достигает Земли за более чем 16 часов. По прогнозам, запасы энергии двух аппаратов Voyager, которые питаются за счет постоянного распада плутония, в середине 2020-х окажутся ниже критического уровня. Но они будут продолжать свое движение еще долго после того, как умолкнут.

"Два Voyager переживут Землю. Они будут находится на собственных орбитах вокруг галактики 5 миллиардов лет или дольше. И вероятность того, что они столкнутся с чем-нибудь, почти равна нулю", — заявил Курт.



Как сообщали Українські Новини, в 2018 году космический аппарат "Вояджер-2" вышел за пределы гелиосферы.