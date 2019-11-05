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05 ноября 2019, вторник, 11:11 803
Экономика 2019-11-05T11:11:02+02:00
Українські Новини
"Роттердам+" устанавливала верхний предел цены на уголь, - Трохимец

"Роттердам+" устанавливала верхний предел цены на уголь, - Трохимец

Энергетика, Уголь, НАБУ, САП, Роттердам+, Александр Трохимец, сын Коломойского Грегори

"Роттердам+" устанавливала верхний предел цены на уголь, - Трохимец

Формула "Роттердам+" устанавливала ограничения верхней цены на уголь, что не позволяло спекулировать на ценах в условиях дефицита топлива в Украине. Об этом заявил президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец в эфире телеканала "NewsOne".

Эксперт напомнил, что в результате агрессии России почти все шахты, добывающие уголь антрацитовой группы, оказались на временно оккупированной РФ части Донбасса. И в Украине возник острый дефицит угля этой группы, в то время, как большинство ТЭС работали именно на нем.

"На антрацитовой группе угля работали большинство тепловых электростанций в Украине тогда. Сразу стало не хватать катастрофически угля. И мы помним, что первые веерные отключения произошли у нас как раз зимой 2014, конец 2014-го, начало 2015 года. Это как раз следствие того, что Украина не смогла накопить необходимое количество угля, все электростанции, и частные, и государственные", - сказал Трохимец.

Он отметил, что для преодоления дефицита топлива в Украине, уголь нужно было импортировать, однако существовал риск, что на него установят спекулятивные цены. Введение формулы "Роттердам+", которая устанавливала верхний предел цены на уголь, позволило нивелировать этот риск.

"Чтобы не дать получить сверхприбыли, то нужно было установить какую-то верхнюю границу, по которой этот уголь завозить в Украину. Потому что, грубо говоря, воспользовавшись ситуацией дефицита мощности в энергетической системе Украины, можно было задирать цену до небес любую, и при этом никуда бы мы не делись, так как пришлось бы покупать эту электроэнергию. Тогда было принято соответствующее решение НКРЕКУ... И была применена по сути формула, точнее подход к ценообразованию, который работает в Европе. Это так называемый формульный подход, где бралась цена угля на единой бирже в Европе плюс доставка в Украину. Тогда это была установлена ​​верхняя граница для того, чтобы эту верхнюю границу не пересекать", - пояснил Трохимец.

Эксперт также отметил, что не стоит путать цену по формуле, которая была верхней границей, с реальной ценой, по которой электрическая энергия производилась и продавалась в рынок. По его мнению, НАБУ, расследующая дело о "Роттердам+", или запуталось в формулах, или не пыталось вести расследование объективно.

Напомним, 24 марта 2017 НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЕКУ, которые утвердили формулу "Роттердам+". 8 августа 2019 детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу "Роттердам+", ни один из них не был взят под стражу. Позже НАБУ отметило, что не имеет претензий к индексу API2 в основных портах Западной Европы, как базового ориентира для определения цены на уголь в Украине по формуле "Роттердам+".

Экс-глава НКРЕКУ Дмитрий Вовк назвал дело "Роттердам+" местью Коломойского путем использования неэффективного, некомпетентного, незаконного давления через НАБУ и САП. По его мнению, такие действия олигарха вызваны тем, что в период действия прозрачного рыночного ценообразования он получил прибыль от своих ферросплавных заводов, которые имеют большую энергоемкость.

Больше новостей о: Энергетика Уголь НАБУ САП Роттердам+ Александр Трохимец сын Коломойского Грегори

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