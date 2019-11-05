Благодаря "Роттердам+" удалось уменьшить дотации госшахтам и сохранить бюджетные средства, - адвокат

Введение формулы "Роттердам+" позволило существенно уменьшить дотации государственным шахтам и сэкономить бюджетные средства. Об этом заявила адвокат Ирина Одинец в эфире 112 канала.

"Украинская энергетическая система, ни для кого не секрет, всегда была дотационной. И если уровень дотаций в 2013, 2014, 2015 году был плюс-минус 2 миллиарда долларов, то введение формулы "Роттердам" позволило уменьшить государственные дотации на это. А государственные дотации - это средства брали из наших и ваших карманов. То есть, существенно были уменьшены, почти до 200 млн, то есть в 100 раз был уменьшен уровень дотаций", - сообщила адвокат.

Напомним, ранее лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявлял, что введение формулы "Роттердам+" позволило преодолеть кризис в энергетике, а государственные шахты с момента принятия формулы получили дополнительно более 10 млрд. грн.

Екс-председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк отмечал, что за время действия формулы "Роттердам+" вдвое увеличились зарплаты шахтеров.