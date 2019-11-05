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05 ноября 2019, вторник, 10:07 278
Внешняя политика 2019-11-05T12:45:03+02:00
Українські Новини
Британия еще три года будет тренировать украинских военных

Британия еще три года будет тренировать украинских военных

Аннексия Крыма, Британия, ВСУ, Военные учения, Донбасс
Солдаты. Фото: Facebook/ Генеральний штаб ЗСУ
Солдаты. Фото: Facebook/ Генеральний штаб ЗСУ

Великобритания, которая в прошлом году перебросила в украинские порты новые британские военные корабли, решила продлить программу подготовки украинских военных до марта 2023 года. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает пресс-служба британского ведомства.

Учебная миссия Orbital была запущена после аннексии Крыма Российской Федерацией. С начала обучения британский персонал подготовил более 17 500 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

"Мой недавний визит на Донбасс прояснил не только потери, которые несут поддерживаемые Россией сепаратисты, но и решимость, которую продемонстрировали украинские вооруженные силы в защите своей территориальной целостности. Именно поэтому мы продлеваем нашу учебную миссию в Украине еще на три года – чтобы мы могли обучать еще тысячи украинских военных", - заявил Уоллес.

Как сообщали Українські Новини, в мае 2019 ракетный катер "Прилуки" ВМС Украины провел совместные тренировки в акватории Черного моря с кораблем Echo Королевского военно-морского флота Великой Британии. 

Напомним, еще в прошлом году Великобритания призвала Россию вывести войска с территории Украины.

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