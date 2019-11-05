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  • Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к Президенту из-за подковерной табачной поправки к законопроекту №1049
05 ноября 2019, вторник, 09:49 632
Политика 2019-11-05T09:49:01+02:00
Українські Новини
Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к Президенту из-за подковерной табачной поправки к законопроекту №104

Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к Президенту из-за подковерной табачной поправки к законопроекту №1049

Законопроект, Табачные изделия, Налог, Европейская Бизнес Ассоциация

Европейская Бизнес Ассоциация просит Президента не подписывать законопроект №1049. В Ассоциации "неприятно удивлены практикой "маскировки" важных решений путем включения их в законопроекты по совершенно другим вопросам".

Европейская Бизнес Ассоциация обратилась с открытым письмом к Президенту Украины и председателю Верховной Рады Украины с просьбой не подписывать законопроект №1049.

В Ассоциации предложили вернуть законопроект на доработку с целью исключения из его текста положения о распределении торговой наценки на табачные изделия - как такой, которая была внесена с явным нарушение Регламента Верховной Рады Украины.

Напомним, 3 октября 2019 отдельными депутатами-членами Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политики в законопроект №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов была внесена поправка №8, которая абсолютно не связана с темой законопроекта и предлагает установить фиксированную маржу для оптовой и розничной торговли табачными изделиями.

Уже на следующий день - 4 октября - законопроект был принят во втором чтении и в целом.

- Следствием введения этих изменений будет рост средней цены сигарет на 18% (в среднем на 7 грн за пачку) дополнительно к повышению цены, обусловленной увеличением акцизного налога на 20% с января 2020 (в среднем 6 грн за пачку), как это предусмотрено Налоговым кодексом Украины. Подорожание сигарет на 13 грн может привести к дополнительному росту объема нелегальной торговли - прогнозируют в Европейской Бизнес Ассоциации.

В Ассоциации заявили, что "были неприятно удивлены проявлением такой практики, когда важные для всей отрасли регуляторные изменения принимаются наспех без предварительного детального обсуждения с представителями отрасли и "маскируются" путем включения их в законопроекты по совершенно другим вопросам".

- Надеемся, что нарушения регламента не будут в будущем допускаться в Верховной Раде. Ведь если мы живем в цивилизованной европейской стране, правила и законы должны быть одинаковыми абсолютно для всех - заявили в Европейской Бизнес Ассоциации.

Как ранее сообщали СМИ, реальным автором и инициатором данной поправки является заместитель председателя Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов, который контролирует обширную сеть розничной продажи табачных изделий "Т-Киоск".

Дополнительная суммарная "прибыль" подобных структур за счет данной поправки и переплаты потребителей оценивается в 15 млрд. грн. в год.

23 октября состоялась встреча премьер-министра Украины Алексея Гончарука с представителями табачной индустрии, во время которой премьер-министр выступил против поправки №8 к законопроекту №1049 об установлении распределения торговой наценки на сигареты.

"Мы встретились с табачными компаниями, расставили точки над "і" и уже нашли некоторое решение, которое, как мы надеемся, будет реализовано", - заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Но по состоянию на 5 ноября скандальная поправка к законопроекту №1049 так и не отменена.

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