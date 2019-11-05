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05 ноября 2019, вторник, 09:27 637
Экономика 2019-11-05T09:27:02+02:00
Українські Новини
Бизнесмен Ярославский собирается построить новый донецкий аэропорт, чтобы там на высшем уровне "решился вопрос

Бизнесмен Ярославский собирается построить новый донецкий аэропорт, чтобы там на высшем уровне "решился вопрос Донецка"

Инвестиции, Донбасс, DCH, Aлександр Ярославский, DCH Group, Зеленский Владимир, Аэропорт Донецк

Владелец и президент группы DCH в эксклюзивном интервью ИА "Интерфакс-Украина" сказал: "Вопрос Донецка решится только в Донецке". В качестве места проведения переговоров на высшем уровне он предложил новый донецкий аэропорт, который готов построить.

Ранее Ярославский заявил о намерении вложить $100 млн в строительство нового аэропорта в Донецке вместо разрушенного и обсудил этот проект с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Мариуполе на инвестиционном форуме.

В ответ Зеленский, как рассказал бизнесмен, заметил, что "главное сейчас – сначала добраться до Донецка, до "донецкой ситуации". 

"Чего сидеть? Надо двигаться, действовать. Каждый в своей плоскости. У меня экономика, у государственных деятелей – политика. Если каждый будет делать свою часть работы, все у нас получится", - подытожил в своем интервью Ярославский. 

Напомним, что на прошлой неделе Александр Ярославский сказал в ходе телемоста с российским телеканалом, что будет счастлив, если анонсированные им инвестиции в строительство нового аэропорта в Донецке помогут реинтегрировать Донбасс.

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