Бизнесмен Ярославский собирается построить новый донецкий аэропорт, чтобы там на высшем уровне "решился вопрос Донецка"

Владелец и президент группы DCH в эксклюзивном интервью ИА "Интерфакс-Украина" сказал: "Вопрос Донецка решится только в Донецке". В качестве места проведения переговоров на высшем уровне он предложил новый донецкий аэропорт, который готов построить.

Ранее Ярославский заявил о намерении вложить $100 млн в строительство нового аэропорта в Донецке вместо разрушенного и обсудил этот проект с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Мариуполе на инвестиционном форуме.

В ответ Зеленский, как рассказал бизнесмен, заметил, что "главное сейчас – сначала добраться до Донецка, до "донецкой ситуации".

"Чего сидеть? Надо двигаться, действовать. Каждый в своей плоскости. У меня экономика, у государственных деятелей – политика. Если каждый будет делать свою часть работы, все у нас получится", - подытожил в своем интервью Ярославский.

Напомним, что на прошлой неделе Александр Ярославский сказал в ходе телемоста с российским телеканалом, что будет счастлив, если анонсированные им инвестиции в строительство нового аэропорта в Донецке помогут реинтегрировать Донбасс.