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06 ноября 2019, среда, 05:55 8 Фото
Транспорт 2019-11-06T05:55:01+02:00
Українські Новини
В метро Киева за 6 лет не открыли ни одной станции

В метро Киева за 6 лет не открыли ни одной станции

Киев, Метро, Александр Попов, Азаров Николай

За шесть прошедших лет в метрополитене Киева, более чем 3-миллионном городе Европы, столицы Украины, не было открыто ни одной станции метрополитена. На данный момент, последняя из них, станция "Теремки" была открыта при премьер-министре Николае Азарове и председателе киевской городской государственной администрации Александре Попове.

Тогда Азаров и Попов пообещали, что власть Украины и дальше будет продолжать финансирование строительства инфраструктурных объектов в Киеве, в частности, строительство новых станций метрополитена. Как нынешняя, так и предыдущая власть, в этом их – не поддержали.

Через 6 лет после открытия "крайней" в Киеве станции метро, ни одной больше не прибавилось.

"Теремки" является 52-й станцией Киевского метрополитена и конечной на Оболонско-Теремковской линии. Расположена после станции "Ипподром", на проспекте Академика Глушкова неподалеку от Одесской площади, за Окружной дорогой. Открыта 6 ноября 2013 года. Название — по одноимённому жилому массиву. Пассажиропоток — 27,9 тыс. чел./сутки.

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