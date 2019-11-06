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06 листопада 2019, середа, 05:55 9 Фото
Транспорт 2019-11-06T08:15:01+02:00
Українські Новини
У метро Києва за 6 років не відкрили жодної станції

У метро Києва за 6 років не відкрили жодної станції

Метро, Теремки, Будівництво, Метрополітен, Азаров Микола

За шість останніх років в метрополітені Києва, більш ніж 3-мільйонному місті Європи, столиці України, не було відкрито жодної станції метрополітену. На даний момент, остання з них, станція "Теремки", була введена в дію ще при прем'єр-міністрові Миколі Азарові і голові київської міської державної адміністрації Олександрові Попову.

Тоді Азаров і Попов пообіцяли, що влада України і далі буде продовжувати фінансування будівництва інфраструктурних об'єктів в Києві, зокрема, будівництво нових станцій метрополітену. Нова, як і  попередня влади в цьому їх – не підтримали.

Через 6 років після відкриття "крайньої" у Києві станції метро, ​​жодної більше не додалося.

"Теремки" є 52-ю станцією Київського метрополітену і кінцевою на Оболонсько-Теремківською на проспекті Академіка Глушкова неподалік від Одеської площі, за Окружною дорогою. Відкрита 6 листопада 2013 року. Назва - за однойменним житловим масивом. Пасажиропотік - 27,9 тис. осіб/добу.

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