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04 ноября 2019, понедельник, 17:40 617
Бизнес 2019-11-04T17:48:30+02:00
Українські Новини
Швейцарская AGTG SA намерена отсудить у Украины более $1 млн

Швейцарская AGTG SA намерена отсудить у Украины более $1 млн

AGTG SA, Нефтетанкер, Арест судна, Херсонская нефтеперевалка
Арестованный нефтетанкер
Арестованный нефтетанкер "Мрия". Фото: oilpoint.com.ua

Швейцарская трейдинговая компания AGTG SA, дизельное топливо которой было заблокировано украинскими правоохранителями на несколько месяцев, намерена отстаивать свои интересы в суде и взыскать убытки с государственных органов Украины, за блокировку топлива, которое должно быть поставлено в Румынию.

Об этом сообщил интернет-портал Oilpoint.

По словам представителя компании, нефтяной танкер "Мрия" был арестован в нейтральных водах, после чего его отбуксировали к Херсонскому нефтеперевалочному комплексу.

На борту судна находилось 2,5 тысячи тонн топлива, которое должно быть поставлено в румынский порт города Констанца, однако из-за незаконных действий украинских правоохранителей оно было заблокировано в Херсоне, из-за чего компания понесла убытки.

По словам представителя AGTG за каждый день просрочки доставки компания будет вынуждена заплатить получателю топлива 15 тыс. 262 долларов. Топливо компания перегрузила только вчера. Просрочка составила 70 дней, фактически, компания оплатит штрафных санкций более 1 млн долларов.

"Если мы не получим защиту в украинских судах по взысканию ущерба, то будем обращаться и в Европейский суд, который однозначно установит здесь нарушение права собственности и присудит компенсацию из украинского бюджета компании AGTG", - уверен представитель компании.

Судебное заседание, на котором будет рассматриваться законность ареста танкера "Мрия" состоится завтра, 5 ноября, в Херсоне.

Судно арестовано по подозрению посещения оккупированного Крыма в 2015 году, когда оно принадлежало другому владельцу.

Как известно, следователями Службы безопасности Украины уже установлен перечень лиц, которые в то время являлись членами команды, все они граждане Российской Федерации (РФ). Тогдашнему капитану уже объявлено подозрение. Сейчас команда полностью состоит из украинских моряков, капитан — так же гражданин Украины.

Юрист компании высказал мнение, что дело вряд ли дойдет до логического завершения из-за несостоятельности обвинения. На запрос компании, откуда у следствия информация о заходы в порты Крыма, следователи сообщили, что информацию им предоставила Администрация морских портов Украины (АМПУ), а в АМПУ в свою очередь получила данные от командования Военно-морских сил (ВМС) Украины.

После запроса в ВМС юристы компании получили ответ, что у них вся информация передавалась по электронной почте, но из-за ограничений объемов электронной почты вся информация уже утрачена, поэтому они не могут подтвердить или опровергнуть информацию АМПУ.

Компания AGTG SA занимается оптовой торговлей, транспортировкой и доставкой нефтепродуктов и угля в Украину и страны Европейского Союза (ЕС).

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