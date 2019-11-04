Львов решил приостановить разрешение на использование конных карет в городе до 11 ноября

Львов решил приостановить разрешение на использование конных карет в городе до 11 ноября для расследования аварии с каретой. Об этом говорится в сообщении Львовского городского совета, передают Українські Новини.

"Во время заседания комиссии по туристической нагрузке принято решение приостановить на неделю разрешение на деятельность конных карет во Львове (разрешение выдается на год)", - говорится в сообщении.

На этой неделе запланирован выезд на осмотр условий содержания лошадей, также будут организованы два круглых стола по ситуации, которая сложилась, для принятия дальнейших решений.

Как сообщали Українські Новини, полиция открыла уголовное производство по факту аварии с участием кареты во Львове.

Выяснилось, что неизвестные взорвали петарду возле упряжки, лошади испугались и понеслись.

Полиция устанавливает личности неизвестных, которые напугали лошадей.

На данный момент открыто уголовное производство по ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса.