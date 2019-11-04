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04 ноября 2019, понедельник, 16:53 55
Жизнь 2019-11-04T16:54:38+02:00
Українські Новини
Шторм сдвинул к Ниагарскому водопаду баржу, застрявшую на скалах более века назад

Шторм сдвинул к Ниагарскому водопаду баржу, застрявшую на скалах более века назад

Баржа, Ниагарский водопад, Ниагара, Водопад Подкова, Затонувшая баржа
Баржа. Скриншот: Twitter/Niagara Parks
Баржа. Скриншот: Twitter/Niagara Parks

Сильный шторм на реке Ниагара сдвинул на 50 метров вниз по течению баржу, которая села на скалы в 1918 году. Об этом сообщает "TheБабель" со ссылкой на сайт Ниагарского парка.

20-метровая баржа села на мель на канадском участке примерно в 600 метрах от водопада "Подкова" и пролежала там неподвижно свыше 100 лет, став местной достопримечательностью.

Баржа затонула во время проведения дноуглубительных работ. Ее затопили двое рабочих, которые находились на ней в момент дрейфовки. 51-летний Густав Лофберг и 53-летний Джеймс Харрис успели затопить нижние отсеки, остановив баржу на мели и не дав ей упасть с водопада.




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