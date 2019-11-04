Шторм сдвинул к Ниагарскому водопаду баржу, застрявшую на скалах более века назад

Сильный шторм на реке Ниагара сдвинул на 50 метров вниз по течению баржу, которая села на скалы в 1918 году. Об этом сообщает "TheБабель" со ссылкой на сайт Ниагарского парка.

20-метровая баржа села на мель на канадском участке примерно в 600 метрах от водопада "Подкова" и пролежала там неподвижно свыше 100 лет, став местной достопримечательностью.

Баржа затонула во время проведения дноуглубительных работ. Ее затопили двое рабочих, которые находились на ней в момент дрейфовки. 51-летний Густав Лофберг и 53-летний Джеймс Харрис успели затопить нижние отсеки, остановив баржу на мели и не дав ей упасть с водопада.





The severe weather conditions experienced yesterday have caused the iron scow, which has remained lodged in the powerful upper rapids above the Falls for over a century, to shift significantly from its position.



History of the Iron Scow Rescue: https://t.co/9Pehx8dabS pic.twitter.com/AG4nfLrzXx — Niagara Parks (@NiagaraParks) November 1, 2019





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