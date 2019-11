Шторм сдвинул к Ниагарскому водопаду баржу, застрявшую на скалах более века назад

20-метровая баржа села на мель на канадском участке примерно в 600 метрах от водопада "Подкова" и пролежала там неподвижно свыше 100 лет, став местной достопримечательностью.

Баржа затонула во время проведения дноуглубительных работ. Ее затопили двое рабочих, которые находились на ней в момент дрейфовки. 51-летний Густав Лофберг и 53-летний Джеймс Харрис успели затопить нижние отсеки, остановив баржу на мели и не дав ей упасть с водопада.

The severe weather conditions experienced yesterday have caused the iron scow, which has remained lodged in the powerful upper rapids above the Falls for over a century, to shift significantly from its position.



