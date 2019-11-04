Банки отказывают в обслуживании клиентам из-за плохой репутации, - исследование

Банки отказывают в обслуживании клиентам из-за плохой репутации. Об этом говорится в результатах исследования "Сила репутации банков и клиентов", которое проводил "Финансовый клуб" совместно с "Агентством стратегических решений ShiStrategies", передают Українські Новини.

"В ходе исследования многие компании (41%) не знают, какую информацию мониторят банки для принятия решений. Остальные (59%) полагают, что им известно, какие данные собирают банки… Мы сделали дополнительное анкетирование, провели дополнительные интервью, и оказалось, что большинство компаний из 59% не в полной мере владеют информацией. Часть опрошенных компаний уже сталкивались с отказами со стороны банков, - сообщила Инна Шинкаренко - управляющий партнер ShiStrategies в ходе круглого стола в пресс-центре Українських Новин.

Шинкаренко добавила, что репутацию клиентов банков формируют партнеры, менеджмент, собственники.

"Негативно влияет на репутацию: негативная или необъективная информация в соцсетях, слухи, судебные иски", - добавила она.

В свою очередь Виктория Михайле, председатель правления Альфа-Банка, добавила, что в Украине все еще остается бизнес, который ведет не полностью прозрачную деятельность.

"Мы действительно сталкиваемся с тем, что клиенты и банки не всегда слышат друг друга. Безусловно, это не касается тех клиентов, которые ведут прозрачный и понятный для банка бизнес", - сказала банкир.

При этом Сергей Наумов, председатель правления Пиреус Банка, отметил, что плохая репутация клиентов – это ценностный выбор бизнеса.

"Банки больше боятся, что их накажет регулятор. Вопрос репутации, вопрос финмониторинга – это вопросы ценностей, по моему глубокому убеждению. Если собственник бизнеса считает, что может оптимизировать налогообложение или уйти от него, то это его ценность… Мы должны бороться с коррупцией, должны наполнять бюджет. Если мой клиент работает не в сфере закона, или пытается мошенничеством переступить закон, естественно я не буду работать с таким клиентом. Процесс адаптации будет присутствовать. Время заставляет нас пересматривать свою модель работы", - сообщил банкир.

Тамара Савощенко, заместитель председателя правления Укргазбанка, подчеркнула, что украинский бизнес значительно отстает от банков во внедрении комплаенса.

"Исторически так сложилось, что уровень комплаенса у банков и бизнеса совершенно полярные… Компании меняются, банки ведут просветительскую деятельность. Для того чтобы банк мог дать компании кредит, то собственник должен "отбелить" свой бизнес", - сказала она.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк в октябре не применял меры воздействия к банкам.