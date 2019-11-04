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04 ноября 2019, понедельник, 14:47 30 Пресс-релиз
Финансы 2019-11-04T14:52:48+02:00
Українські Новини
ПУМБ запускает новые тарифные пакеты для малого бизнеса

ПУМБ запускает новые тарифные пакеты для малого бизнеса

Банк, Тарифы, ПУМБ

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) запускает новые тарифные пакеты для клиентов малого бизнеса.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

Теперь в банке будут действовать только три тарифных пакета: всеМИНИМУМ, всеОПТИМУМ и всеПРЕМИУМ, которые учли все потребности предпринимателей независимо от области их деятельности и предусматривают еще более комфортные условия для обслуживания и ведения бизнеса.

Так, тарифный пакет всеМИНИМУМ пригодится предпринимателю с небольшим количеством транзакций. Всего за 150 гривен в месяц он получит текущий счет в гривне, корпоративную карту и сможет приобщиться к программе лояльности.

Зато тарифные пакеты всеОПТИМУМ (300 грн/ мес.) и всеПРЕМИУМ (700 грн/мес.) предоставляют неограниченное количество электронных платежей и подойдут для бизнеса с активным осуществлением безналичных операций. Кроме того, они предусматривают внесение наличных средств без комиссии и льготные условия на покупку/продажу/конвертацию валюты.

Главная же уникальность, объединившая все три тарифных пакета – отсутствие комиссии за ежемесячное обслуживание в зависимости от размера суммы среднемесячного остатка на текущем счете.

Как сообщали Українські Новини, ранее ПУМБ подключился к системе BankID от Национального банка.

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