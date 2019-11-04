ПУМБ запускает новые тарифные пакеты для малого бизнеса

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) запускает новые тарифные пакеты для клиентов малого бизнеса.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

Теперь в банке будут действовать только три тарифных пакета: всеМИНИМУМ, всеОПТИМУМ и всеПРЕМИУМ, которые учли все потребности предпринимателей независимо от области их деятельности и предусматривают еще более комфортные условия для обслуживания и ведения бизнеса.

Так, тарифный пакет всеМИНИМУМ пригодится предпринимателю с небольшим количеством транзакций. Всего за 150 гривен в месяц он получит текущий счет в гривне, корпоративную карту и сможет приобщиться к программе лояльности.

Зато тарифные пакеты всеОПТИМУМ (300 грн/ мес.) и всеПРЕМИУМ (700 грн/мес.) предоставляют неограниченное количество электронных платежей и подойдут для бизнеса с активным осуществлением безналичных операций. Кроме того, они предусматривают внесение наличных средств без комиссии и льготные условия на покупку/продажу/конвертацию валюты.

Главная же уникальность, объединившая все три тарифных пакета – отсутствие комиссии за ежемесячное обслуживание в зависимости от размера суммы среднемесячного остатка на текущем счете.

Как сообщали Українські Новини, ранее ПУМБ подключился к системе BankID от Национального банка.