підписатися на розсилку
24.65 24.95
27.25 27.8
˟
04 листопада 2019, понеділок, 14:47 15
Фінанси 2019-11-04T16:15:03+02:00
Українські Новини
ПУМБ запускає нові тарифні пакети для малого бізнесу

ПУМБ запускає нові тарифні пакети для малого бізнесу

Банк, ПУМБ

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) запускає нові тарифні пакети для клієнтів малого бізнесу.

Про це йдеться в повідомленні банку, передають Українські Новини.

Тепер у банку будуть діяти тільки три тарифних пакета: всеМІНІМУМ, всеОПТИМУМ і всеПРЕМІУМ, які врахували всі потреби підприємців незалежно від сфери їх діяльності і передбачають ще більш комфортні умови для обслуговування і ведення бізнесу.

Так, тарифний пакет всеМІНІМУМ нагоді підприємцю з невеликою кількістю транзакцій. Всього за 150 гривень в місяць він отримає поточний рахунок у гривні, корпоративну картку і зможе долучитися до програми лояльності.Зате тарифні пакети всеОПТІМУМ (300 грн/ міс.) і всеПРЕМІУМ (700 грн/міс.) надають необмежену кількість електронних платежів і підійдуть для бізнесу з активним здійсненням безготівкових операцій. Крім того, вони передбачають внесення готівкових коштів без комісії і пільгові умови на купівлю/продаж/конвертацію валюти.

Головна ж унікальність, яка об'єднала всі три тарифних пакета – відсутність комісії за щомісячне обслуговування в залежності від розміру суми середньомісячного залишку на поточному рахунку.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ПУМБ підключився до системи BankID від Національного банку.

Більше новин про: Банк ПУМБ

Архів
Новини
Акції МХП знову падають 2-й тиждень поспіль 17:01
Інтернет асоціація просить Зеленського та Гончарука не допустити знищення доступу до інтернету 16:39
Стало відомо, хто замінить Луценко в Раді від "Євросолідарності" 16:39
НАБУ не буде звертатися в суд для арешту майна Гладковського 16:33
Банки відмовляють в обслуговуванні клієнтам через погану репутацію, - дослідження 16:17
більше новин
Журналіст Бабченко покинув Україну 14:21
Андрій Богдан. Фото: Facebook/Андрій Богдан
Богдан опублікував своє фото, де немає наслідків бійки з Бакановим 23:40
Включення транспортних витрат у "Роттердам+" обґрунтовано, - Котко 13:56
На Банковій Баканов і Богдан побилися. Богдану вибили зуб, - журналіст 22:49
Борги "Яблуневого Дару" виставлені на торги, - адвокат 11:00
більше новин
ГПУ звільнила слідчого, який розслідував справу Богдана 19:13
Україна буде членом НАТО, - Столтенберг 20:31
Ірина Луценко вирішила припинити повноваження депутата Ради, - ЗМІ 21:26
У Богдана спростували інформацію про бійку між ним і Бакановим з вибитими зубами 13:01
На Банковій Баканов і Богдан побилися. Богдану вибили зуб, - журналіст 22:49
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok