ПУМБ запускає нові тарифні пакети для малого бізнесу

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) запускає нові тарифні пакети для клієнтів малого бізнесу.

Про це йдеться в повідомленні банку, передають Українські Новини.

Тепер у банку будуть діяти тільки три тарифних пакета: всеМІНІМУМ, всеОПТИМУМ і всеПРЕМІУМ, які врахували всі потреби підприємців незалежно від сфери їх діяльності і передбачають ще більш комфортні умови для обслуговування і ведення бізнесу.

Так, тарифний пакет всеМІНІМУМ нагоді підприємцю з невеликою кількістю транзакцій. Всього за 150 гривень в місяць він отримає поточний рахунок у гривні, корпоративну картку і зможе долучитися до програми лояльності.Зате тарифні пакети всеОПТІМУМ (300 грн/ міс.) і всеПРЕМІУМ (700 грн/міс.) надають необмежену кількість електронних платежів і підійдуть для бізнесу з активним здійсненням безготівкових операцій. Крім того, вони передбачають внесення готівкових коштів без комісії і пільгові умови на купівлю/продаж/конвертацію валюти.

Головна ж унікальність, яка об'єднала всі три тарифних пакета – відсутність комісії за щомісячне обслуговування в залежності від розміру суми середньомісячного залишку на поточному рахунку.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ПУМБ підключився до системи BankID від Національного банку.