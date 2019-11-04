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  • Назначенные Порошенко чиновники "Укроборонпрома" перечислили на офшоры на Маршаловых островах 29 млн грн, - Портнов
04 ноября 2019, понедельник, 12:19 514
Политика 2019-11-04T12:29:32+02:00
Українські Новини
Назначенные Порошенко чиновники "Укроборонпрома" перечислили на офшоры на Маршаловых островах 29 млн грн, - По

Назначенные Порошенко чиновники "Укроборонпрома" перечислили на офшоры на Маршаловых островах 29 млн грн, - Портнов

Укроборонпром, Портнов Андрей, Порошенко Петр, Маршалловы острова, Brasen Development LTD

Юрист Андрей Портнов продолжает серию расследований деятельности чиновников периода руководства страной президентом Петром Порошенко. В очередной публикации на персональной странице в социальной сети telegram.org, расследователь сообщил новые факты о деятельности бывшего руководства концерна "Укроборонпром".

"Информирую, друзья, что с июля по ноябрь 2015 г, когда украинские солдаты гибли на востоке страны, назначенные Порошенко функционеры "Укроборонпрома" украли у армии и перечислили на счета находящейся на Маршалловых островах в Микронезии компании Brasen Development LTD 26,9 миллионов гривен за несуществующие услуги.

На Маршалловых островах ничего не производится и продаётся для украинской армии. Это обычное и неприкрытое хищение средств у военных, кража  окружением Порошенко у собственной армии", - констатировал Андрей Портнов.

Юрист также сообщил, что установленный им данный факт он уже оформим процессуально и будет требовать задержаний виновных и допроса главного государственного фигуранта (Порошенко, - ред).

"Не переключайтесь", - призвал Портнов своих подписчиков в соцсети.

Больше новостей о: Укроборонпром Портнов Андрей Порошенко Петр Маршалловы острова Brasen Development LTD

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