Назначенные Порошенко чиновники "Укроборонпрома" перечислили на офшоры на Маршаловых островах 29 млн грн, - Портнов

Назначенные Порошенко чиновники "Укроборонпрома" перечислили на офшоры на Маршаловых островах 29 млн грн, - По

Юрист Андрей Портнов продолжает серию расследований деятельности чиновников периода руководства страной президентом Петром Порошенко. В очередной публикации на персональной странице в социальной сети telegram.org, расследователь сообщил новые факты о деятельности бывшего руководства концерна "Укроборонпром".

"Информирую, друзья, что с июля по ноябрь 2015 г, когда украинские солдаты гибли на востоке страны, назначенные Порошенко функционеры "Укроборонпрома" украли у армии и перечислили на счета находящейся на Маршалловых островах в Микронезии компании Brasen Development LTD 26,9 миллионов гривен за несуществующие услуги.

На Маршалловых островах ничего не производится и продаётся для украинской армии. Это обычное и неприкрытое хищение средств у военных, кража окружением Порошенко у собственной армии", - констатировал Андрей Портнов.

Юрист также сообщил, что установленный им данный факт он уже оформим процессуально и будет требовать задержаний виновных и допроса главного государственного фигуранта (Порошенко, - ред).

"Не переключайтесь", - призвал Портнов своих подписчиков в соцсети.